((خليجي)) يخرج الدفعة الأولى في برنامجه التدريبي ((بوابة الصيرفة))

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬تخريجه‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬برنامجه‭ ‬التدريبي‭ ‬المبتكر‭ ‬والحصري‭ ‬‮«‬بوابة‭ ‬الصيرفة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بهدف‭ ‬تسليح‭ ‬حديثي‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتأقلم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭.‬

وكان‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬قد‭ ‬أطلق‭ ‬مبادرته‭ ‬الرائدة‭ ‬‮«‬بوابة‭ ‬الصيرفة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬يُجسد‭ ‬نهجه‭ ‬الاستباقي‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬الريادة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تطور‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بالمملكة‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفده‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المؤهلة‭ ‬والقادرة‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬قوية‭ ‬فيه‭.‬

ويقدم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬للمشاركين،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬لهم‭ ‬فهمًا‭ ‬عميقًا‭ ‬لمختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬والعمليات‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬الصيرفة،‭ ‬ويزودهم‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتفوق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬تغيرات‭ ‬متنامية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬الاعتماد‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭: ‬‮«‬يعكس‭ ‬برنامج‭ ‬بوابة‭ ‬الصيرفة‭ ‬التزام‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬ودعم‭ ‬نموها‭ ‬المهني‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بتجربة‭ ‬متكاملة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬فهم‭ ‬شامل‭ ‬لعمليات‭ ‬البنوك‭. ‬يتيح‭ ‬البرنامج‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬بجانب‭ ‬خبراء‭ ‬القطاع،‭ ‬مما‭ ‬يمنحهم‭ ‬تجارب‭ ‬قيّمة‭ ‬وفرص‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬مثل‭ ‬خدمات‭ ‬الأفراد‭ ‬وخدمات‭ ‬الشركات،‭ ‬وخدمات‭ ‬الخزينة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬والرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬وغيرها‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يتوافق‭ ‬برنامج‭ ‬بوابة‭ ‬الصيرفة‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬الدؤوبة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والتزامه‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتطوير‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭. ‬نتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬الأثر‭ ‬التي‭ ‬ستتركه‭ ‬الخبرات‭ ‬المعرفية‭ ‬والمهارات‭ ‬في‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانات‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عزمنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المميز‮»‬‭.‬