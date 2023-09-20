((خليجي)) يخرج الدفعة الأولى في برنامجه التدريبي ((بوابة الصيرفة))

((خليجي)) يخرج الدفعة الأولى في برنامجه التدريبي ((بوابة الصيرفة))
التاريخ
9/20/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائد في مملكة البحرين، عن تخريجه الدفعة الأولى في برنامجه التدريبي المبتكر والحصري «بوابة الصيرفة» الذي أطلقه في وقت سابق من هذا العام بهدف تسليح حديثي الانضمام إلى سوق العمل بالخبرات والمهارات اللازمة للتأقلم مع متطلبات العمل في القطاع المصرفي.
وكان خليجي بنك قد أطلق مبادرته الرائدة «بوابة الصيرفة» مع بداية هذا العام بما يُجسد نهجه الاستباقي وحرصه على الريادة من خلال تقديم مشاريع ومبادرات تهدف إلى تعزيز تطور القطاع المالي بالمملكة والارتقاء به نحو آفاق أوسع من النجاح من خلال رفده بالكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على ترك بصمة قوية فيه.
ويقدم هذا البرنامج تجربة فريدة مدة ستة أشهر للمشاركين، حيث يقدم لهم فهمًا عميقًا لمختلف الأقسام والعمليات ضمن قطاع الصيرفة، ويزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفوق في هذا القطاع الذي يشهد تغيرات متنامية، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة أحمد آل بن علي مدير إدارة الموارد البشرية: «يعكس برنامج بوابة الصيرفة التزام خليجي بنك بتنمية المواهب الشابة ودعم نموها المهني وخلق فرص النجاح لها من خلال تزويدهم بتجربة متكاملة تسهم في تكوين فهم شامل لعمليات البنوك. يتيح البرنامج للمشاركين فرصة العمل بجانب خبراء القطاع، مما يمنحهم تجارب قيّمة وفرص عملية في مجالات متعددة مثل خدمات الأفراد وخدمات الشركات، وخدمات الخزينة والاستثمار، وإدارة المخاطر والرقابة الشرعية وغيرها».
وتابعت بالقول: «يتوافق برنامج بوابة الصيرفة مع جهود خليجي بنك الدؤوبة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتزامه بالمسؤولية الاجتماعية وتطوير اقتصاد البحرين. نتطلع قدماً للتعرف على حجم الأثر التي ستتركه الخبرات المعرفية والمهارات في قدرات وإمكانات المشاركين في ظل عزمنا الراسخ بالاستمرار في هذا البرنامج المميز».
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