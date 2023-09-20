Beyon ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا للشركات الكبيرة لعام 2023

تم‭ ‬اختيار‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬أماكن‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ to ‭ ‬ Work ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭. ‬واحتلت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ15‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬70‭ ‬شركة‭ ‬أداءً،‭ ‬والذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬200‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬نتائج‭ ‬استبيان‭ ‬آراء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حول‭ ‬تجربتهم‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬السنة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬الشركة‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الصدارة‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات Beyon ‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬كمؤسسة‭ ‬معتمدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ to ‭ ‬ Work ‮»‬‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأعرب‭ ‬فيصل‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬عن‭ ‬سعادة‭ ‬الشركة‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬عالٍ‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬جدًا‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف،‭ ‬وإن‭ ‬نجاحنا‭ ‬هذا‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬وأعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬باستمرارية‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالثقافة‭ ‬المؤسسية‭ ‬وتقديم‭ ‬فرص‭ ‬تطويرية‭ ‬ومزايا‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬مرت‭ ‬الشركة‭ ‬بأكبر‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬اتصالات‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬تكنولوجية‭. ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬بدأنا‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬ألهمنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ to ‭ ‬ Work ‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‮»‬‭.‬