Beyon ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا للشركات الكبيرة لعام 2023

Beyon ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا للشركات الكبيرة لعام 2023
التاريخ
9/20/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تم اختيار شركة Beyon ضمن قائمة أفضل أماكن للعمل في آسيا لعام 2023، من قبل من المنظمة العالمية « Great Place to Work »، وهي مؤسسة عالمية رائدة في تقييم بيئات العمل. واحتلت شركة Beyon المرتبة الـ15 بين أفضل 70 شركة أداءً، والذين تم اختيارهم من مجموع 200 شركة على أساس نتائج استبيان آراء أكثر من 2 مليون موظف في آسيا والشرق الأوسط حول تجربتهم في مكان العمل.
وتعد هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تكون الشركة فيها على قائمة الصدارة بين الشركات بناء على ثقافة بيئة العمل، حيث حصلت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon ، على المرتبة الأولى كمؤسسة معتمدة في قطاع الاتصالات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2021 و2022 من قبل من المنظمة العالمية « Great Place to Work » الشرق الأوسط.
وأعرب فيصل الجلاهمة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة Beyon ، عن سعادة الشركة بحصولها على تصنيف عالٍ في قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا، قائلاً: «نحن فخورون جدًا بهذا الإنجاز المشرف، وإن نجاحنا هذا نابع من التزام مجلس إدارة الشركة وأعضاء الفريق باستمرارية الارتقاء بالثقافة المؤسسية وتقديم فرص تطويرية ومزايا لا مثيل لها، حيث مرت الشركة بأكبر تحول في تاريخها من شركة اتصالات إلى مجموعة تكنولوجية. ومنذ أن بدأنا هذه الرحلة منذ أكثر من 3 سنوات، ألهمنا العديد من الشركات داخل مملكة البحرين للمشاركة في برنامج المنظمة العالمية « Great Place to Work » في القطاعين العام والخاص».
MENAFN20092023000055011008ID1107110221
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.