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750 مليار دولار لتقوية دفاعات أمريكا النووية - جريدة الوطن السعودية

9/20/2023 11:23:25 PM
(MENAFN- Al Watan) مر على الولايات المتحدة ما يقرب من ثمانية عقود منذ إطلاقها سلاحا نوويا في الحرب، لهذا يحذر القادة العسكريون من أن مثل هذا السلام قد لا يدوم، ويقولون إن أمريكا دخلت حقبة مضطربة من التهديدات العالمية التي تشمل تعزيز الصين أسلحتها النووية، وتهديدات روسيا المتكررة باستخدام قنبلة نووية في أوكرانيا، ويؤكدون أن الأسلحة الأمريكية القديمة تحتاج إلى الاستبدال، لضمان فاعليتها.
ولهذا سوف تنفق الولايات المتحدة أكثر من 750 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، لاستبدال كل مكونات دفاعاتها النووية تقريبا، بما في ذلك قاذفات الشبح الجديدة والغواصات والصواريخ البالستية الأرضية العابرة للقارات، في أكثر جهود الأسلحة النووية طموحا في البلاد منذ مشروع مانهاتن.
وبموجب المعاهدة، تحتفظ الولايات المتحدة بـ1550 رأسًا نوويًا نشطًا، وتخطط الحكومة لتحديثها جميعًا. وفي الوقت نفسه، يجب على الفنيين والعلماء وأطقم الصواريخ العسكرية التأكد من استمرار تشغيل الأسلحة القديمة، حتى يتم تركيب الأسلحة الجديدة.
ردع المعتدين
قال مارفن آدامز، مدير برامج الأسلحة بوزارة الطاقة: ((ما نريد القيام به هو الحفاظ على أسلوب حياتنا دون خوض حروب كبرى. لا يوجد في صندوق أدواتنا ما يمكن أن ينجح حقًا في ردع المعتدين ما لم يكن لدينا هذا الأساس للردع النووي)).
ويعتبر مشروع أمريكا طموحا للغاية، لدرجة أن الهيئات الرقابية تحذر من أن الحكومة قد لا تحقق أهدافه. كما أثار البرنامج انتقادات من المدافعين عن حظر الانتشار النووي، والخبراء الذين يقولون إن الترسانة الحالية، على الرغم من أنها قديمة، كافية لتلبية احتياجات الولايات المتحدة، ويقولون إن ترقيتها ستكون مكلفة أيضًا.
وأوضح داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، وهي مجموعة غير حزبية تركز على السيطرة على الأسلحة النووية والتقليدية: ((ستكون لديهم صعوبة بالغة في الالتزام بهذه المواعيد النهائية، والتكاليف سوف ترتفع)).
وحذر من أن التحديثات الشاملة يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير غير مرغوب فيه بدفع روسيا والصين إلى تحسين وتوسيع ترسانتهما.

MENAFN20092023000089011017ID1107110210

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