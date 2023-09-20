Thursday, 21 September 2023 08:04 GMT

كبير مذيعي فوكس نيوز يصف لقاءه مع ولي العهد بـالتاريخي - جريدة الوطن السعودية

9/20/2023 11:23:25 PM
(MENAFN- Al Watan) وصف كبير مذيعي محطة "فوكس نيوز" الأمريكية اللقاء الاستثنائي الذي أجراه مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بـ"التاريخي"، قائلا إنه كانت هناك لحظات تاريخية في هذه المقابلة؛ حيث أظهر ولي العهد تفاعلا كبيرا، وأجاب على كل سؤال خلال الساعة الكاملة من اللقاء، وقد تنوعت المواضيع التي تم مناقشتها بين الدردشة والنقاش وحتى التجول.
وقال إنه تم التطرق إلى مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك الشؤون الدولية والقادة العالميين.
كما تم مناقشة الكثير من المواضيع بما فيها العلاقات السعودية - الأمريكية ومسألة التطبيع مع إسرائيل.
وفي الختام، أشار المذيع إلى أنه قد أجرى العديد من المقابلات في حياته المهنية، ولكنه لم يحصل على مثل هذا الكم من الأخبار في مقابلة واحدة كما حدث في لقائه مع ولي العهد.

MENAFN20092023000089011017ID1107110209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث