Thursday, 21 September 2023 08:04 GMT

ولي العهد: السعودية ستكون ضمن أقوى اقتصادات العالم - جريدة الوطن السعودية

9/20/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستكون مستقبلا من أقوى اقتصاديات العالم. وأضاف خلال حواره لقناة ((فوكس نيوز)): "نسعى إلى تحقيق الأهداف بطموحات عالية، وسنكون من أقوى اقتصاديات العالم، ونحاول أن تكون المملكة في مقدمة الدول بحجم الناتج المحلي".
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة العشرين. وأضاف أن الاقتصاد السعودي يحتل حاليا الرقم 17 على مستوى العالم ويمكن العودة ضمن قائمة الـ 7.
وقال "كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموا، هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل وتحويل التحديات إلى فرص". ووجه ولي العهد رسالة للمتردّدين بزيارة المملكة عبر حواره مع "فوكس نيوز": "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21".

MENAFN20092023000089011017ID1107110208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث