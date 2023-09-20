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3% زيادة اعتمادات أمانة الرياض

9/20/2023 11:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت الاعتمادات المالية لأمانة منطقة الرياض 30.3 مليار ريال خلال الأعوام (2019 و2020 و2021 و2022 و2023)، فيما وصلت خلال العام الجاري 5.8 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 3% عن العام الماضي.
اعتمادات 5 سنوات ((بالمليار))
ــــــــــــــ 2023
5.8
ــــــــــــ 2022
5.6
ــــــــــــــ 2021
5.21
ـــــــــــــــــ 2020
6.39
ـــــــــــــ 2019
7.43

MENAFN20092023000089011017ID1107110207

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