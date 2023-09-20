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51 لغة إرشاد

9/20/2023 11:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الإرشاد المكاني في المسجد الحرام بـ 51 لغة عالمية، وتتم الاستعانة بـ 78 مترجمًا ومترجمة على مدار اليوم في عدة مواقع رئيسية، يفد عن طريقها القاصد وهي: باب الملك فهد، وباب الملك عبد العزيز، وباب أجياد، وباب العمرة، وسلم باب الفتح، وباب المروة، وباب السلام، وجسر أجياد، والصفا، كذلك في المواقع الفرعية وهي مدخل باب الملك فهد باتجاه المطاف، وتوسعة الملك فهد (الدور الأول)، ومدخل التوسعة السعودية الثالثة، ومدخل المسعى (الدور الأول)، وسلم الأرقم، ومدخل المطاف (باب أجياد)، وسلم 91 (الدور الأول).
وتندرج ضمن خدمات الإرشاد المكاني باللغات، الإرشاد الزماني الذي يعمل على إثراء القاصدين بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض، والإرشاد الثقافي عبر تقديم المعلومات الثقافية والتاريخية والأرقام المتعلقة بالمسجد الحرام، ومراكز الاستعلامات الخارجية للاستعلام عن جميع الخدمات بالمسجد الحرام والتعريف بخدمات الترجمة والبث المباشر.

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