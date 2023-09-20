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هزة أرضية شمالي ليبيا وتفشي أمراض معدية بين عمال الإغاثة في درنة

9/20/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر امس منطقة في ليبيا تبعد نحو 70 كيلومترا عن مدينة طبرق الواقعة شمال شرق البلاد.
وقال المركز المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل على موقعه الإلكتروني إن الهزة الارضية التي سجلت في الساعة 03:33 صباحا بتوقيت ليبيا، كانت على بعد 70 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
وشعر بهذه الهزة سكان الساحل الشرقي الليبي في منطقتي القعرة وكمبوت الواقعتين على بعد 30 و50 كيلومترا من طبرق، على الترتيب، حسب شهادة الناشط من المدينة عيسى بومراح.
وأظهرت خريطة «الشحن الأيوني» أمس الاول ليبيا «مغطاة بشحنات موجبة متطرفة»، مما يؤكد أنها ستتعرض إلى وقوع «زلزال» تعتمد قوته على درجة تحرك الصفيحة الإفريقية نحو الصفيحة الأناضولية، حسب حديث المهندس الجيوفيزيائي، حكيم المسلاتي.
وتأتي تلك التطورات ومازالت ليبيا تحاول تجاوز محنة العاصفة «دانيال»، التي ضربت مناطق شرق البلاد، وتسببت في وقوع ضحايا وخسائر مادية فادحة، خصوصا بمدينة درنة.
و أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة أزمة الطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح، عن تسجيل عشرات الإصابات في صفوف الفرق والأجهزة الإغاثية العاملة بمدينة درنة، بارتفاع درجات الحرارة والإسهال وأعراض مرضية أخرى.وقال الجارح خلال مؤتمر صحافي ان «الإصابات لا تتعلق بوباء، بل ببعض الأمراض المعدية الناجمة عن التلوث» الذي شهدته المدينة الليبية، جراء الاعصار «دانيال» المدمر، نافيا عزم السلطات إخلاء المدينة المنكوبة من سكانها، مشددا على «ضرورة تطويق بعض المناطق الموبوءة وعزلها، حتى يتسنى لفرق الإغاثة العمل فيها بشكل انسيابي ودون تعطيلات».

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