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البيت الأبيض ينتقد سعي الجمهوريين لإدانة بايدن بلا أدلة رحلة صيد ذات دوافع سياسية

9/20/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقد البيت الأبيض مجددا التحقيق الذي ينوي الجمهوريون في مجلس النواب فتحه في إطار قضية عزل الرئيس جو بايدن، مشيرا الى ان خطتهم تسعى لإدانة بايدن بلا أدلة.
وقال البيت الأبيض في بيان امس إن «الأعضاء الأكثر تطرفا في كتلة الجمهوريين في مجلس النواب، وهم نفس الأشخاص الذين عينهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مسؤولون عن عملية الإقالة التي لا أساس لها، عن خطتهم: ​​إعلان الذنب أولا، واكتشاف الأدلة لاحقا». وأوضح أن المشرعين مثل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ورئيس الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، والنائب مارجوري تايلور غرين، والنائب مات جايتز، أعلنوا أنه يجب معاملة بايدن كمجرم وأن هناك أدلة كافية ضده.
وأشار إلى أن الجمهوريين الآخرين في مجلس النواب «يدحضون هذه الادعاءات الكاذبة الشنيعة»، مسلطا الضوء على المشرعين مثل النائب كين باك، الذي قال في مقال رأي إن زملاءه «يعتمدون على تاريخ متخيل في إجراءات العزل».
وتابع البيت الأبيض: «إنهم في رحلة صيد ذات دوافع سياسية ويتجاهلون عمدا أن مزاعمهم تم دحضها مرارا وتكرارا، ليس فقط من قبل البيت الأبيض، أو الديموقراطيين في الكونغرس، أو وسائل الإعلام الرئيسية، ولكن من قبل زملائهم الجمهوريين»، مضيفا: «كلما أهدروا المزيد من الوقت في هذه المطاردة الجامحة، كشفوا أن هذا التحقيق عبارة عن حيلة سياسية».

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