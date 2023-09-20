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إسرائيل تقتل فلسطينيا في الضفة المحتلة وتمنع عبور العمال من قطاع غزة

9/20/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم عقبة جبر للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في استمرار لتصاعد العنف بين الجانبين.
وأكدت الوزارة «استشهاد الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيم عقبة جبر في أريحا».
وقال مراسل فرانس برس، إن اشتباكات وقعت بين الجيش والسكان في المخيم.
من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه خلال العملية في مخيم عقبة جبر «قام مشبوهون بإلقاء عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار الحي على أحد المشتبه بهم وتم تحييده».
وجاءت هذه العملية بعد ساعات على مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية نفذت في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.
من جهة أخرى، أغلقت إسرائيل نقاط العبور مع غزة امس ومنعت آلاف العمال من الوصول إلى أعمالهم في إسرائيل والضفة الغربية بعد أيام من مظاهرات على الحدود أطلقت القوات الإسرائيلية خلالها النار وقتلت متظاهرا أمس الأول.
وأكد متحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوجات)، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن معبر بيت حانون المؤدي لغزة مغلق وسيعاد فتحه «بناء على تقييم الوضع».

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