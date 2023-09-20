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أذربيجان تعرض التطبيع مع أرمينيا سنعيد دمج إقليم ناغورني قره باغ سلميا بعد وقف إطلاق النار

9/20/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وعدت أذربيجان بتوفير ممر آمن للقوات الانفصالية الأرمينية من ناغورني قره باغ. وقالت إن كل العمليات التي يتم تنفيذها على الأرض يتم تنسيقها مع قوات حفظ السلام الروسية الموجودة في الإقليم.
وقال حكمت حاجييف، مستشار الرئيس إلهام علييف، في مؤتمر صحافي امس «سيضمن الجانب الأذربيجاني المرور الآمن». وأضاف متحدثا باللغة الإنجليزية «يتم تنسيق جميع الإجراءات على الأرض مع قوات حفظ السلام الروسية».
وأضاف أن أذربيجان تريد «إعادة دمج سلمية» لجيب ناغورني قره باغ داخل أراضيها و«تطبيع» العلاقات مع أرمينيا، وذلك بعد استسلام الانفصاليين الأرمن إثر هجوم استمر 24 ساعة.
جاء ذلك بعدما أعلنت باكو والسلطات الانفصالية الأرمينية في ناغورني قره باغ وقفا لإطلاق النار بعدما وافق الانفصاليون على إلقاء أسلحتهم وبدء محادثات حول إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها اليوم، في إشارة إلى انتهاء العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الأذربيجانية لمدة 24 ساعة.
وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية وقف إطلاق النار، فيما أكدت الرئاسة عقد مفاوضات اليوم في «يفلاخ».
من جانبها، قالت الرئاسة المعلنة لناغورني قره باغ، في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي، «عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في ناغورني قره باغ، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار» اعتبارا من أمس.
وأضافت «تم التوصل إلى اتفاق حول انسحاب الوحدات والعسكريين المتبقين من قوات أرمينيا المسلحة (..) وحل التشكيلات المسلحة لجيش الدفاع عن ناغورني قره باغ ونزع سلاحها بالكامل».
وأعلنت أنه «ستتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ (..) في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان»، وذلك في مدينة يفلاخ الواقعة على بعد 295 كيلومترا غرب باكو.
ولفت الانفصاليون إلى أن قوات حفظ السلام الروسية توسطت في المناقشات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في خطاب متلفز امس، أن يريفان لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في ناغورني قره باغ وأذربيجان، مذكرا بأن يريفان «ليس لديها جيش» في الجيب الانفصالي منذ أغسطس 2021.
وشدد على «ضرورة» أن يتوقف القتال في هذا الجيب.
وحاولت المعارضة الأرمينية عدة مرات على مدى ثلاث سنوات إقناع باشينيان بمغادرة السلطة، وألقت عليه مسؤولية الهزيمة العسكرية الأرمينية خلال حرب خريف 2020 في ناغورني قره باغ.
في هذه الغضون، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يتم التوصل إلى «تسوية سلمية» للنزاع في ناغورني قره باغ.
ودعت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إلى «الوقف الفوري لإراقة الدماء وإنهاء الأعمال العدائية ووضع حد للخسائر المدنية».

MENAFN20092023000130011022ID1107110191

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