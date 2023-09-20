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تشالز الثالث يزور فرنسا لـإعادة التواصل فيما بعد بريكست

9/20/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ ملك بريطانيا تشالز الثالث زيارة دولة إلى فرنسا تستغرق 3 أيام، وذلك بعد 6 أشهر من إرجائها، حيث يحتفل بإعادة إطلاق «الوفاق الودي» بين البلدين بعد التوترات المرتبطة بـ «بريكست».
واستهل تشالز الثالث زيارته الملكية لباريس بصحبة زوجته كاميلا، بلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي استقبله مع زوجته بريجيت عند «قوس النصر»، حيث تمت إضاءة شعلة الجندي المجهول، قبل عبور جادة الشانزليزيه الشهيرة.
وسلك الملك والرئيس الفرنسي «أشهر جادة في العالم» على متن سيارة «سيتروين دي اس 7» مكشوفة واكبها 136 من خيالة الحرس الجمهوري وصولا إلى قصر الإليزيه، حيث عقدا لقاء ثنائيا.
وخلافا لاحتفالات 8 مايو 1945، تمكن الجمهور من الاقتراب من الحواجز، بحسب مصادر أمنية.
وأقام ماكرون للملك تشالز الثالث في اليوم الأول لزيارته عشاء فاخرا بقصر فرساي، رمز الملكية المطلقة لـ «ملك الشمس» لويس الرابع عشر.
وما يذكر بوالدة تشالز الملكة إليزابيث الثانية الراحلة التي دعيت الى غداء في نفس المكان الفخم في 1957 وعادت إلى فرساي في 1972.
وقال قصر الإليزيه، إن هذه الزيارة: «تأتي في إطار من تقارب العلاقات بين بريطانيا وفرنسا» بعد مرحلة أولى من «إعادة التواصل».
ومن أجل إعادة التواصل هذه، أعدت الجمهورية مراسم احتفالية ضخمة.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الملك تشالز حريص على «السير على خطى والدته» الراحلة الملكة إليزابيث الثانية بما في ذلك ما يخص السياسة الخارجية لبلاده.
من جهته، قال قصر باكنغهام في بيان: «الملك والملكة سوف يقومان بزيارة رسمية لفرنسا، حيث يزوران باريس وبوردو ابتداء من 20 الجاري حتى يوم الجمعة».
وأضاف البيان: «هذه الزيارة سوف تحتفي بالتاريخ والثقافة والقيم المشتركة بين المملكة المتحدة وفرنسا».
وكان الملك تشالز الثالث قد وصل امس الى مطار أورلي الباريسي مع زوجته كاميلا حيث كان في استقبالهما رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن.
جدير بالذكر أنه في مارس الماضي تم إرجاء الزيارة الملكية في آخر لحظة بسبب التظاهرات العنيفة التي كانت تشهدها فرنسا احتجاجا على إصلاح النظام التقاعدي. وكان يفترض ان يقوم تشالز آنذاك بزيارته الرسمية الأولى الى الخارج بصفته ملكا، وقام في النهاية بزيارة برلين.
وبعد 6 أشهر، عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة الفرنسية وحان الوقت مجددا لـ «الوفاق الودي» أو التوافق الفرنسي- البريطاني الذي يحتفل بمرور 120 سنة على قيامه في أبريل المقبل.
وخلال قمة في مارس 2023، طوى الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صفحة عدة سنوات من التوتر الثنائي المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وملفي صيد الأسماك والمهاجرين.
وسيبدأ الملك الذي ينوي ترسيخ صورته على الساحة الدولية بعد سنة على اعتلائه العرش، اليوم الشق السياسي من الزيارة بخطاب يلقيه أمام مجلس الشيوخ، هي سابقة لعاهل بريطاني.
كما سيركز على الموضوع الأقرب إليه، وهو البيئة، على طاولة مستديرة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي ثم الجمعة في بوردو، في منطقة تضررت بشدة من الحرائق عام 2022 والتي تضم العديد من البريطانيين.
وسيزور ملك بريطانيا اليوم أيضا سوق الزهور الذي أحبته إليزابيث الثانية وأعيدت تسميته باسمها عام 2014.

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