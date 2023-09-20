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السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية لنقاشات السلام في اليمن

9/20/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي حرص المملكة على الوقوف مع اليمن وشعبه الشقيق والتشجيع على التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في منشور بحسابه على منصة «إكس» أمس، «أكدت خلال لقائي بوفد صنعاء الذي زار الرياض مؤخرا لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن، وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة».
وشدد على أن المملكة «تتطلع لأن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية».
من جهتها، رحبت الخارجية السعودية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة سلطنة عمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 18 الجاري، والتي جاءت استكمالا للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والتي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كل الأطراف اليمنية.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على مبادرة الرياض التي أعلنت في مارس 2021.
وأعلنت الخارجية على حسابها في منصة «إكس» الخميس الماضي، انه «استمرارا لجهود السعودية وعمان للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، والتوصل الى حل سياسي مستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات».
وكان وفد عماني قد حط في صنعاء أغسطس الفائت بزيارة استمرت 4 أيام في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الأمم المتحدة للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية أكثر شمولا، من أجل إرساء اتفاق دائم بين اليمنيين.
من جهة أخرى، بحث وزيرا الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان والإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نظيرهما الأميركي أنتوني بلينكن جهود حل الأزمة اليمنية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، في بيان، ان الاجتماع الثلاثي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استعرض سبل التوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني وتقديم الدعم اللازم لليمن على الصعيد الاقتصادي.
وأكد وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة، على أهمية التعاون الوثيق بين الدول الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، بما يقود إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، مجددا التأكيد على نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في بيان، أن الاجتماع بحث كذلك أوجه التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية وأهمية دعم كل الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

MENAFN20092023000130011022ID1107110189

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