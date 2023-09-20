Thursday, 21 September 2023 08:03 GMT

مهنة العلاقات العامة بين القوة والتهميش

9/20/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن مهنة العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي تعتبر من أهم المهن في العالم، حيث تتطلب مهارات ومواصفات خاصة، وفي دول العالم المتقدمة يولون شخصية ممتهن العلاقات العامة اهتماما خاصا، فضلا عن اقرار رواتب مجزية لهذه المهنة، بخلاف الواقع المحلي، وهنا لابد من إعادة النظر في الأمر حتى لا تكون هذه المهنة الحيوية طاردة غير جاذبة للعمالة الوطنية.
جدير بالذكر أن القطاع الخاص في السنوات الأخيرة أصبح أكثر اهتماما بمهنة العلاقات العامة، حيث جعل منتسبيها شركاء في صنع القرار ويتقلدون أعلى المناصب ونأمل من القطاع الحكومي أن يحذو حذو القطاع الخاص في هذا الأمر، خاصة أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا منذ عدة سنوات بأهمية تفعيل دور العلاقات العامة في الجهات الحكومية، لكن للأسف حتى الآن لم تحصل مهنة العلاقات العامة على ما تستحق من مكانة وظيفية مرموقة تعكس انطباعا ايجابيا للمؤسسة.
ولتشجيع الكفاءات الوطنية للانخراط في مجال العلاقات العامة في القطاع العام لابد من وجود جاذب مادي ومعنوي ومزايا للمهنة، وسبق ان تـــقدمت جمـــعية العلاقات العامة بطلب كادر خاص للعاملين في المهنة.
إن كادر العلاقات العامة مستحق منذ ما يزيد على ثلاثة عشر عاما، منذ القرار الشهير لمجلس الخدمة المدنية بإقرار 123 كادرا وبدلا عام 2010، وآنذاك لم يتم الأخذ في الاعتبار مهنة العلاقات العامة، وقامت الحكومة بعد ذلك مشكورة بعمل دراسة البديل الاستراتيجي الذي راعت فيه تحقيق العدالة الوظيفية لجميع المهن وإنصاف تلك المهن التي لم تحصل على أي مزايا مالية، ومن ضمنها العلاقات العامة، وينتظر الكثير من الموظفين إقرار البديل الاستراتيجي لإنصافهم.
هناك من يرى أن العلاقات العامة مهنة من لا مهنة له، ولذلك يجب أن تكون هناك خارطة طريق لتطويرها، ويأتي ضمنها إضافة مادة في العلاقات العامة والديبلوماسية في التعليم الأساسي والجامعي بالإضافة إلى تأسيس كلية متخصصة في العلاقات العامة والإعلام، لتوفير كوادر وطنية طموحة قادرة على الابتكار والتميز، ومواكبة التطور الرهيب في هذه المجالات الحيوية.
إن الكويت تسعى لتنويع مصادر الدخل وضمن خطتها التنموية تطوير القطاع السياحي، لذلك هناك ضرورة لتطوير مهارات العاملين في المطارات والمنافذ لأنهم واجهة الكويت وعليهم استقبال الجمهور بابتسامة وإضفاء أجواء سعيدة مهما كانت ضغوط الحياة.
قالوا في العلاقات العامة:
٭ بيل غيتس: «لو لم يتبق بحوزتي إلا دولارا واحدا، فسأنفقه على العلاقات العامة».
٭ سوخجيت سينغ جرويل مدير التطوير المهني بالمعهد الملكي البريطاني: إن ممارسي مهنة العلاقات العامة يجب أن يصلوا إلى أعلى المناصب ليكونوا شركاء في صناعة القرار.
٭ الكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكيس: «بما أننا لا نستطيع أن نغير الواقع، فلنغير العيون التي نرى بها الواقع»، وهذا معناه أن نتعامل بإيجابية مع جميع المعطيات.

MENAFN20092023000130011022ID1107110188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث