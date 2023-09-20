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((الدوام المدرسي المرن)) و((الساعة الفارقة))

9/20/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع انطلاق العام الدراسي وتنظيم وتنسيق وزارة التربية والتعليم العالي فترة الدوامات الصباحية بفارق ربع ساعة لكل مرحلة يقابلها تطبيق «الدوام المرن» للموظفين بواقع ساعتي سماح صباحا ومساء، طرح علي أحد الإخوة الكرام، هل أوصلت أولادك إلى المدرسة في الوقت المحدد؟
فبادرته بسؤال آخر، أي ساعة وصلت دوامك؟ وكانت المصادفة في جوابي أن أولادي تأخروا على الدوام المدرسي والأخ السائل وصل متأخرا لمقر عمله، ما يدل على أن هذه التركيبة من الدوامات المرنة لم تحقق الهدف المطلوب.
وفي الحقيقة، أقدر جهود وزارتي الداخلية والتربية كمواطن كويتي وولي أمر يوصل أبنائه يوميا إلى المدرسة، إلا أن العقدة مازالت في المنشار، فكيف ذلك؟
في الحقيقة أشرت في مقالات عدة الى مقترحات بخصوص الدوام، ومنها مقال «نصف الساعة الفارقة» وفي مقال آخر «الساعة الفارقة» وواقعا أردت أن يكون المقترح الأخير مخرجا لبعض الأزمات التي تمتد روافده لمشكلات خطيرة كان يجب حلها منذ عقود.
وكل الشكر للجهود والحلول التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مع بداية العام الدراسي بتطبيق الدوام المرن بالسماح بفترة الساعتين، إلا أنه مع جعل وزارة التربية الفارق ربع ساعة لكل مرحلة فإن ذلك يضعنا أمام مشهد مزدحم منذ السابعة إلى التاسعة صباحا، وكذلك في الفترة المسائية منذ 1:30 الى 3:30، لذلك أقترح في هذا المقال على وزارة التربية الإعلان عن خطة «الدوام المدرسي المرن» وأن تضع استفتاء على موقعها الرسمي لمشاركة أولياء الأمور هذا المقترح في الجانب المهم من الفترة الزمنية للدوام المدرسي.
إلى ذلك، أقترح تعديل أوقات الدوام المدرسي للمرحلتين رياض الأطفال والابتدائية بدءا من الساعة 7:30 إلى 1:30 والمرحلتين المتوسطة والثانوية من 8:30 إلى 2:30 والتعليم الجامعي والتطبيقي من 9:30 الى 3:30 وبهذا نحل جزءا كبيرا من المشكلة المرورية التي لها انعكاساتها وسلبياتها على ولي الأمر الموظف والطالب.
فالحل برأيي المتواضع التوجه لخطة «الدوام المدرسي المرن» أو تعديل أوقات حضور وانصراف الطلاب والطالبات على اختلاف المراحل بمقترح «الساعة الفارقة».

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