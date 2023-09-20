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ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

9/20/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الأمل رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى وصحة وعافية وهو قريب من التمني، والإنسان في هذه الدنيا لا ينفك من الأمل وإن فاته الأمل عول على التمني، ويقال: الأمل إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله فإن فاته تمناه، والحقيقة أن فسحة الأمل هي الباعثة للعمل حتى لو مررنا بعثرات، والأمل أولا وأخيرا بالله تعالى، فهو القائل عز من قائل (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) ولن يغلب عسر يسرين، وكانوا يقولون في الأمثال: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وهذا النبي إبراهيم عليه السلام بشرته الملائكة المكرمون بغلام، فتعجب واندهش لأنه تخطى سن الأمل إلى شيخوخة اليأس، فطمأنوه قائلين له (قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) (الحجر: ٥٦،٥٥) وإبراهيم لم يكن قانطا، بل قال على وجه التعجب، والمرء إذا فقد الأمل والرجاء سلم نفسه للقلق والاكتئاب واليأس والقنوط، وقد قال الله تعالى (لا تقنطوا من رحمة الله ـ الزمر)، ثم ان الأمل نزعة إنسانية وطبيعة بشرية وهو مطبوع في نفوس البشر ولولا الأمل ما تهنّا أحد بعيش أبدا، ولا صلحت أحوال الناس في حياتهم ومعاشهم، يقول الحسين بن علي الطغرائي:
أعلل النفس بالآمال أرقبها
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل
والمذموم في هذا الجانب طول الأمل والانقياد له لأنه يلهيك عن مآلك وآخرتك، وهو داء عضال، ومرض مزمن متى تمكن من القلب أفسد المزاج وصعب العلاج، كنحو قول الشاعر:
ألم تر حوشبا يبني
قصورا يرجّي نفعها لبني بقيله
يؤمل أن يعمر عمر نوح
وأمر الله يحدث كل ليله
أما الأمل فهو أشبه بالنافذة التي تتنفس من خلالها الهواء، وفعله فعل الدواء الناجع في جسم المريض، ودمتم سالمين.

MENAFN20092023000130011022ID1107110186

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