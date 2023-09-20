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دعم مقدّر من ((الوزاري الخليجي))

9/20/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر المجلس الوزاري الخليجي عقب اجتماعه في نيويورك بيانا يستنكر ادعاءات حكم الاتحادية العراقية فيما يتعلق بالملاحة البحرية في خور عبدالله، وتضمن البيان مطالبة العراق بضرورة احترام الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق فيما يتعلق بالملاحة البحرية بخور عبدالله ورفض الادعاءات التاريخية الزائفة التي جاءت في حيثيات الحكم الذي تضمن عدم الالتزام بالاتفاقية المبرمة مع الكويت بشأن الملاحة في خور عبدالله.
لا شك أن موقف الوزاري الخليجي الداعم للموقف الكويتي لهو موقف شجاع من وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأوضح البيان الخليجي أن قيام العراق بإلغاء اتفاقية خور عبدالله تضر بالعلاقات مع دول الخليج العربي التي تساند الموقف الكويتي، ويستحسن من قادة العراق الجدد أن يسعوا الى تحسين علاقات العراق مع دول مجلس التعاون لأن هذا يصب بمصلحة العراق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة المحافظة على العلاقة الحميمية بين الشعبين الكويتي والعراقي وبقية دول الخليج العربي لما تتميز تلك العلاقة بروابط أسرية منذ عهود قديمة.. ولا بد أن يستفيد قادة العراق الجدد من تجربة السياسة العراقية خلال العهد السابق الذي تمثلت بتهديدات عراقية للكويت ودول خليجية أخرى.. يتطلب اليوم أن تعم الأجواء السياسية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي روح التفاهم والتعاون.
ولقد كانت تجربة العلاقة التي انتعشت بين العراق والكويت ودول الخليج العربي بعد تبدل الأوضاع السياسية العراقية أكبر الأثر في خلق أجواء سياسية تضامنية سادتها روح الأخوة بين الشعب العراقي والشعوب الخليجية، فدعونا تتخلص من الخلافات التي أوجدها النظام السابق.. ونحن على ثقة من أن قادة العراق الجدد يحرصون على تأسيس علاقات أخوية مع شعوب دول الخليج العربي. وها هي السعودية والكويت ودول خليجية أخرى تسعى إلى إنشاء علاقات طبية مع الشعب العراقي.. وكان للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد مواقف سياسية لتحسين العلاقة مع العراق ودعمه للنهوض باقتصاده الذي تأثر كثيرا بسبب سياسات النظام السابق الذي كان يصطنع الخلافات مع دول شقيقة.
من أقوال الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه:
«محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات هو الضمانة في مواجهة المخاطر».
والله الموفق.

MENAFN20092023000130011022ID1107110185

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