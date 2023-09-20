Thursday, 21 September 2023 08:02 GMT

اليوم الوطني السعودي

9/20/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد أقل من 48 ساعة يحتفل العالم بأكمله باليوم الوطني السعودي الـ 93، كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، حكاما وقيادة وشعبا، دوم الفرح في ديار قبلة الإسلام وقلب المسلمين وسلام الإنسان.
بطاقة تهنئة لأهنئ أهلنا في المملكة العربية السعودية بيومهم الوطني الـ93، بحثت ما بين سطور وقافيات الشعر فلم أجد أجمل من سطور وكلمات الأمير خالد الفيصل عندما كتبت حروف «أنا السعودي»:
أنا السعودي رايتي رمز الإسلام
وأنا العرب وأصل العروبة بلادي
وأنا سليل المجد من بدأ الأيام
الناس تشهد لي ويشهد جهادي
دستوري القرآن قانون ونظام
وسنة نبي الله لنا خير هادي
امشي على الدنيا وأنا رافع الهام
وأفخر على العالم وأنا اجني حصادي
إذا تأخر بعضهم رحت قدام
وإذا توارى خايف قمت بادي
إن جيت ساحات الوغى صرت قدام
وإن صرت بلحالي فلانيب عادي
وأظهر على غيري إذا صرت بزحام
عقيد قوم بالطبيعة ريادي
مسك الختام: من خلال سطور مقالنا نرفع أسمى التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وولي العهد ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وقيادات المملكة وأهلنا شعب السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية، أدام الله عليهم كل الخير والتقدم والرخاء.

[email protected]

MENAFN20092023000130011022ID1107110184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث