اليوم الوطني السعودي
التاريخ
9/20/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد أقل من 48 ساعة يحتفل العالم بأكمله باليوم الوطني السعودي الـ 93، كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، حكاما وقيادة وشعبا، دوم الفرح في ديار قبلة الإسلام وقلب المسلمين وسلام الإنسان.
بطاقة تهنئة لأهنئ أهلنا في المملكة العربية السعودية بيومهم الوطني الـ93، بحثت ما بين سطور وقافيات الشعر فلم أجد أجمل من سطور وكلمات الأمير خالد الفيصل عندما كتبت حروف «أنا السعودي»:
أنا السعودي رايتي رمز الإسلام
وأنا العرب وأصل العروبة بلادي
وأنا سليل المجد من بدأ الأيام
الناس تشهد لي ويشهد جهادي
دستوري القرآن قانون ونظام
وسنة نبي الله لنا خير هادي
امشي على الدنيا وأنا رافع الهام
وأفخر على العالم وأنا اجني حصادي
إذا تأخر بعضهم رحت قدام
وإذا توارى خايف قمت بادي
إن جيت ساحات الوغى صرت قدام
وإن صرت بلحالي فلانيب عادي
وأظهر على غيري إذا صرت بزحام
عقيد قوم بالطبيعة ريادي
مسك الختام: من خلال سطور مقالنا نرفع أسمى التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وولي العهد ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وقيادات المملكة وأهلنا شعب السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية، أدام الله عليهم كل الخير والتقدم والرخاء.
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