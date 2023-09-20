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ذكرى للأجيال

9/20/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اليوم الوطني هو ذكرى للأجيال بتجديد وتعزيز الولاء والبيعة لقيادة الوطن والتأكيد على اللحمة الوطنية والترابط والتعاون لمصلحة الوطن ويحل اليوم الوطني السعودي الـ 93 بعد أيام قليلة، وهذا اليوم لا يعتبر يوما سعوديا فقط ولكنه يوم للخليج بأكمله بسبب مواقف المملكة العربية السعودية التي لا ينساها أي خليجي على مدار الأعوام المتتالية.
وقد سارعت المملكة العربية السعودية بخطى متقدمة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية 2030 فقد تم السماح للمرأة بقيادة السيارة والحصول على رخصة القيادة، وكذلك تستطيع المشاركة في الانتخابات وشغل مناصب كبرى. وقد أطلق الملك سلمان، حفظه الله ورعاه، عدة مشاريع نوعية كبرى في مدينة الرياض منها مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء ومشروع المسار الرياضي ومشروع الرياض آرت.
إن اليوم الوطني ليس فقط الاحتفال بالشعارات والتبريكات وإطلاق البالونات والملصقات ورفع الأعلام وإطلاق الأناشيد والشيلات، لكنه يعتبر يوما تاريخيا لتجديد الولاء للوطن والحفاظ على جميع ممتلكاته وتمثيله بالشكل المناسب في الخارج لرفع اسم الوطن عاليا والدفاع عنه ضد أي عدوان سواء كان داخليا أو خارجيا وتقديم المصلحة العامة على الخاصة. والوطن هو الأمان الذي نشعر به لأن الإنسان بلا وطن يصبح كيانا بلا روح وجسدا بلا إحساس ومن يفقد وطنه فإنه يفقد الأمن والاستقرار والاطمئنان.
والاحتفال باليوم الوطني ما هو إلا تعبير عن الحب للوطن وبذل الغالي والنفيس للدفاع عن أرضه وتقديم كل ما هو مفيد للوطن، وتتمثل الوطنية في تربية الأبناء تربية صالحة وأداء العمل على أكمل وجه دون كسل والإنتاج والإخلاص بالعمل والحفاظ على ثرواته ودوام الشكر على النعم. واليوم الوطني يجعلنا نضع الوطن في قلوبنا ونعمل على نهضته ورقيه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وسلوكيا، وأن نلتزم بديننا الذي يدعونا إلى الدفاع عن وطننا وأن نضحي من أجله ومن أجل رفعته وتقدمه.
فلنجدد العهد للحفاظ على أوطاننا، لأن اليوم الوطني السعودي ليس احتفالا للسعوديين فقط، بل هو احتفال لنا جميعا لمواقف السعودية الراسخة في التاريخ والتي لن ننساها مهما مضى الزمن.

MENAFN20092023000130011022ID1107110183

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