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تجديد ملف الاختلاط

9/20/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدلا من أن نجتازها وراء ظهورنا لنتقدم إلى الامام، نعيد اجترار الملفات القديمة!
معركة الاختلاط بدأت مع ندوة الجامعة الشهيرة سنة 1971! والآن نعيدها مرة أخرى!
ولو آمنا بجدوى منع الاختلاط بالجامعة فهل قدمنا مسبقا حلولا للمشاكل الطلابية والاكاديمية الناجمة أمام هذا الفصل؟
وأرى ان القاعات الدراسية توفر ظروفا للانضباط أكثر من الانشطة الحرة سواء في قاعات المكتبات والساعات المكتبية المغلقة، أو الساحات والحدائق، أو الاختلاء بالسيارات.
كل من ادى فريضة الحج او العمرة رأى الرجال والنساء جنبا الى جنب، وأحيانا لدرجة شبه التلاصق سواء حول الكعبة المشرفة، او في السعي بين الصفا والمروة او في رمي الجمرات! ولكن التقوى والحرص على دقة أداء المناسك وترديد الادعية والاذكار تشغل هؤلاء عن أي مشاعر شيطانية.
وهذه رسالة مؤداها التوعية بالقيم الاسلامية، والدعوة بالموعظة الحسنة للورع عن محارم الله وخشيته سبحانه بالسر والعلن، مع ضوابط الزينة الظاهرة، واللباس الشرعي، وحدود الكلام اللائق، وهذا هو المفترض والاولى.
من المؤكد أن الفصل بين الجنسين في جميع ميادين الحياة هو الحل المثالي والمطلوب، ولكن من الصعب جدا تطبيقه، فكلنا معرضون للاجتماع مع الجنس الآخر، ولكن في حدود الآداب والأعراف واللباقة هذا هو الواقع غالبا.

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