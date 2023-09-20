رونالدو ونيمار يفشلان في الظهور الأول

رونالدو ونيمار يفشلان في الظهور الأول
التاريخ
9/20/2023 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت الأندية السعودية، مشاركتها في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا، محققة انتصارين وخسارة وتعادلا. ورغم عودة النصر بنقاط المباراة كاملة من طهران، إثر فوزه على بيرسبوليس بثنائية، إلا أن كريستيانو رونالدو فشل في افتتاح أهدافه مع النصر على الصعيد الآسيوي. في المقابل كانت البداية أصعب للبرازيلي نيمار، الذي اكتفى فريقه الهلال بالتعادل الإيجابي مع نافباهور الأوزبكي، ولم يظهر النجم البرازيلي بمستواه المعهود، وفشل في ترك بصمته في أول مباراة له بدوري أبطال آسيا. وحقق الاتحاد النتيجة الأفضل بين الفرق السعودية، وذلك بفوزه على أجمك الأوزبكي بثلاثية، وكانت الإصابة حرمت الفرنسي كريم بنزيما من مشاركته الآسيوية الأولى مع العميد.
وجاءت النتيجة الأسوأ للأندية السعودية من الفيحاء، الذي سقط أمام آهال التركماني بهدف دون رد.
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