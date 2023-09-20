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رونالدو ونيمار يفشلان في الظهور الأول

9/20/2023 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت الأندية السعودية، مشاركتها في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا، محققة انتصارين وخسارة وتعادلا. ورغم عودة النصر بنقاط المباراة كاملة من طهران، إثر فوزه على بيرسبوليس بثنائية، إلا أن كريستيانو رونالدو فشل في افتتاح أهدافه مع النصر على الصعيد الآسيوي. في المقابل كانت البداية أصعب للبرازيلي نيمار، الذي اكتفى فريقه الهلال بالتعادل الإيجابي مع نافباهور الأوزبكي، ولم يظهر النجم البرازيلي بمستواه المعهود، وفشل في ترك بصمته في أول مباراة له بدوري أبطال آسيا. وحقق الاتحاد النتيجة الأفضل بين الفرق السعودية، وذلك بفوزه على أجمك الأوزبكي بثلاثية، وكانت الإصابة حرمت الفرنسي كريم بنزيما من مشاركته الآسيوية الأولى مع العميد.
وجاءت النتيجة الأسوأ للأندية السعودية من الفيحاء، الذي سقط أمام آهال التركماني بهدف دون رد.

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