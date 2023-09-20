طرح تذاكر عالمية القتالية
التاريخ
9/20/2023 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023)) طرح تذاكر الدورة، حيث يمكن للجمهور المحلي والدولي شراء التذاكر بدءا من اليوم الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني بـ15 ريالا، لحضور يوم كامل من المنافسات والفعاليات الترفيهية المصاحبة. كما ستتوافر أيضا في أكشاك بيع التذاكر الموجودة في جامعة الملك سعود خلال أيام المنافسات.
وتزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني، كشفت اللجنة المنظمة عرضا خاصا على مدى 5 أيام فقط، ابتداء من اليوم، بطرح تذكرة واحدة تتيح لحاملها دخول جميع المنافسات الرياضية، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المصاحبة طول مدة الدورة، وذلك بـ93 ريالا فقط، وسينتهي هذا العرض في الـ25 من سبتمبر الجاري.
وتخول التذكرة لحاملها دخول مناطق المنافسات الخمس ومنطقة الجمهور، إلى جانب موقف مجاني للسيارة، بينما ستتضمن تذاكر اليوم الأخير حضور الحفل الختامي للدورة، وستتيح اللجنة المنظمة دخولا مجانيا لعائلات اللاعبين المشاركين، والأطفال تحت 12 عاما، وأبناء الشهداء وكبار السن فوق 65 عاما، إلى جانب ذوي الإعاقة مع المرافق.
MENAFN20092023000089011017ID1107110173
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.