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طرح تذاكر عالمية القتالية

9/20/2023 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023)) طرح تذاكر الدورة، حيث يمكن للجمهور المحلي والدولي شراء التذاكر بدءا من اليوم الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني بـ15 ريالا، لحضور يوم كامل من المنافسات والفعاليات الترفيهية المصاحبة. كما ستتوافر أيضا في أكشاك بيع التذاكر الموجودة في جامعة الملك سعود خلال أيام المنافسات.
وتزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني، كشفت اللجنة المنظمة عرضا خاصا على مدى 5 أيام فقط، ابتداء من اليوم، بطرح تذكرة واحدة تتيح لحاملها دخول جميع المنافسات الرياضية، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المصاحبة طول مدة الدورة، وذلك بـ93 ريالا فقط، وسينتهي هذا العرض في الـ25 من سبتمبر الجاري.
وتخول التذكرة لحاملها دخول مناطق المنافسات الخمس ومنطقة الجمهور، إلى جانب موقف مجاني للسيارة، بينما ستتضمن تذاكر اليوم الأخير حضور الحفل الختامي للدورة، وستتيح اللجنة المنظمة دخولا مجانيا لعائلات اللاعبين المشاركين، والأطفال تحت 12 عاما، وأبناء الشهداء وكبار السن فوق 65 عاما، إلى جانب ذوي الإعاقة مع المرافق.

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