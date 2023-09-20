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رتال للتطوير العمراني تهدي الوطن مجسم التأسيس

9/20/2023 11:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أهدت شركة رتال للتطوير العمراني الوطن "مجسم التأسيس " بمناسبة اليوم الوطني 93 ، والواقع بكورنيش الخبر بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة ودعما للجهود المبذولة في تنمية وتطوير المنطقة.
ويرمز مجسم التأسيس إلى الهوية البصرية ليوم التأسيس بتجريد حركة الجِمال والرايات المرفوعة لتوحيد القبائل في المملكة تحت راية واحدة و ملك واحد عظيم،
وخلال حفل التدشين الذي اقيم اليوم الأربعاء 20سبتمبر أشاد رئيس مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني عبدالله الفوزان بالعلاقة التكاملية التي انتهجتها المسابقة متقدما بالشكر للحكومة الرشيدة وجميع منسوبي الأمانة والبلديات وللشركاء في القطاع الخاص، مؤكداً أن رتال ستواصل مسيرتها في كل ما يخص بالطابع والارتقاء العمراني للمملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني م. عبدالله البريكان، الشركة المنفذة لمجسم التأسيس، أنه ومن ضمن مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا سعينا في رتال على تنفيذ مجسم التأسيس لإثراء نمط حياة يتماشى مع رؤية المملكة في تحسين حياة المواطن والمقيم
جاء ذلك برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، وبحضور رئيس مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع ورئيس مجلس إدارة مجسم وطن الأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان والرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله البريكان و المهندس عمر العبداللطيف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية والمهندس مشعل الحربي مدير بلدية الخبر.
من جهته أثنى معالي أمين المنطقة الشرقية على مسابقة مجسم وطن إحدى مبادرات برنامج الفوزان لخدمة المجتمع والذي اعتبرها نقلة نوعية في ابراز وخلق بيئة تنافسية للتعبير عن حب الوطن بمجسمات ملفتة وملهمة.
الجدير بالذكر أن شركة رتال تحرص على خدمة المجتمع من خلال المبادرات والبرامج والمسابقات التي تعمل عليها، كمسابقة رتال العالمية لتصميم المساجد وفق رؤية رتال المجتمعية والتخصصية، وكذلك المسابقة الوطنية التي تقام سنويا وستقطب فيها الأعمال التنافسية ليتم تجسيدها كمجسم على أرض الواقع في اليوم الوطني من كل عام.

MENAFN20092023000089011017ID1107110157

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