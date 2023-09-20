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سدد وصوب

9/20/2023 11:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) ستبارزك الحياة على حقوقك ورغباتك وأهدافك، لا تجزع، مشكلة الأغلب أنه يتخبط من صدماتها، فيقبل بأي فرصة تلوح له أو يتعاطى مع أي ضوضاء حوله، وهنا الكارثة، هكذا أنت تسمح للحياة بأن تقودك لا أن تقودها، إذا أردت تحقيق أحلامك ((حدد)) أهدافك بوضوح.
مهما واجهت من تحدٍ لا تفقد الأمل، كلما ارتفعت قوة التحدي؛ تأكد أن حلمك يبعد عنك بخطوات أقل، قد يكون ما يبعده عنك هو تخطي هذا التحدي الصعب. سيفهم ما أقوله من يمارسون ألعاب الفيديو الإلكترونية، بها من الدروس الكثير، أهمها نقطتان؛ الأولى لا تخف الموت لأن لديك عدة حيوات، والثانية هو أن لكل مرحلة صعبة طريقة حل مختلفة نتيجتها جائزة كبيرة.
اختيارك لهدف معين يعني ذلك أنه ممكن، طالما تخيلته وشعرت باستحقاقه؛ كن شجاعًا بالقدر الذي يجبره على التحقق مهما عاندت ظروفك على حدوثه، ما يبعدك عن هدفك في الواقع ليس الظروف، إنما مدى شجاعتك، فكن قويًا بالقدر الأكثر من كافٍ على تطويع الظروف لصالحك.
الجميع يؤمن بالحظ رغم عدم منطقيته، لكن الجميع لا يرى حيثياته التي تكمن في صناعته، يعتقد البعض أن الحظ ((صدفة)) وبالحقيقة هو نتيجة لمحاولات مستمرة دون كلل وملل، يصنعها الفرد دون أن يشعر لإيمانه الكامل بإمكانية تحقيقها، ((الحظ)) يُصنع ولا يستحدث من العدم، اصنع فرصتك بمحاولاتك المستمرة، لا يهم جودتها؛ المهم استمراريتها.
أخيرا.. اعتبر حياتك لعبة إلكترونية وبها مراحل، والعب دون خوف من الموت أو الفشل؛ لأنك ستعيد المحاولة.. وستنجح

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