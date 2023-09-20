Thursday, 21 September 2023 08:02 GMT

هذا وطننا من يباهينا

9/20/2023 11:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) استكمالا لرحلة حملات تعزيز الولاء والانتماء والتعبير بالشعور عن حب الوطن بالفخر والاعتزاز يأتينا يوم الوطن محملا بكل البشائر والمشاعر الإيجابية التي تملؤها النشوة والفرح. وكجانب من المسؤولية الاجتماعية من جهة ونظرية الغرس الثقافي الإعلامية من جهة أخرى فالمؤسسات والجهات تسعى للتنافس فيما بينها لتقديم محتوى يليق بالوطن في هذه المناسبة العظيمة المبهجة. فالتنافس تقليدي أو رقمي في نهاية المطاف الهدف واحد.
في السابق كانت الملاحق في الصحف تعج جنباتها بمحتوى من يتجه باتجاه واحد فقط وهو الوطن، واليوم ما أن يبدأ بزوغ شهر سبتمبر حتى تعج كل الوسائل وتستنفر كل الجهات لكي تتوشح بألوان بيرق العز. فالوسيلة اختلفت والمحتوى تنوع والهدف بقي صامدًا بصمود هذا الوطن المعطاء. والتطور الهائل في تقنيات التواصل والإعلام ساعد وساهم بشكل كبير على ابتكارية المحتوى وتنوع أطيافه. إضافة إلى جيل أصبح يتفنن في الإبداع والهروب من اعتيادية الصندوق.
هذا التنافس العظيم شاهدته واستشعرته فقط في مجال تجاري رأسمالي صرف حيث تتنافس المؤسسات والجهات والشركات التجارية على تقديم أفضل فكرة إبداعية من خلال إعلان تجاري يبث بين شوطي نهائي كرة القدم الأمريكية ((سوبربول)) وتدفع ملايين الدولارات لهذه القنوات لبث الإعلان في أهم فترة خلال المباراة النهائية.
واليوم في مملكة الولاء والانتماء وبالفكرة نفسها وبلا مكسب مادي تتنافس الجهات بمختلف توجهاتها ومجالاتها على الإبداع في محتوى مكتوب ومرئي ومسموع على الظفر والفوز بعقول وقلوب المتلقين وللتعبير عن حب الوطن وعلى تعزيز صورتها الذهنية لدى المجتمع. أفكار تتجدد وكل سنة يثرون بها المحتوى الإبداعي الذي يكسو شبكات التواصل بكل عزة وشموخ حيث يقال للمحسن أحسنت وللمجتهد أحسنت.
ثم بعد كل هذه الجهود المبذولة والتنافس العظيم يأتي مركز التواصل الحكومي ليختم مسيرة العطاء والجهود المبذولة بتتويج الأعمال الفائزة في كرنفال جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني.
ليقول شكرا لمن اجتهد شكرا لمن فكر شكرا لمن أنتج شكرا لمن أثرى المحتوى بموسيقى يتغنى بها الوطن لسنوات، أو لمقطع فيديو يبرز جهود جنود بذلوا الغالي والنفيس من أجل حمايتنا، أو لعمل فني يبرز رموزا في الطب كانوا سببا بعد الله في إعادة مريض لصحته بعد أن كان يترنح من التعب. فهذا شهر وطني بل سنة وطنية وليس يوما وطنيا يمتعنا به الجميع من خلال التنافس السامي الممتع. أدام الله هذا التنافس والله يديمك يا وطن.

MENAFN20092023000089011017ID1107110155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث