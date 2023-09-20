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مؤشرات تحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل

9/20/2023 11:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يرتبط تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، بارتفاع معدل التشغيل للسكان في سن قوى العمل والذين يندرجون في الفئة العمرية من 15-60 سنة، كما يرتبط بذلك ارتفاع نسبة التوطين في سوق العمل من المشتغلين السعوديين بمختلف مؤهلاتهم العلمية، والذي ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة للمواطن بما يسهم بدوره في تنمية اجتماعية شاملة ونمو اقتصادي وطني، باعتبار أن الوطن ومقدراته يستحوذ على مجمل مستهدفات ومجالات إنفاق المواطن الاجتماعية والاقتصادية، سواء في أسلوب الحياة الدائمة أو في مستوى الإنفاق والادخار الوطني، وعليه فإن ارتفاع نسبة التشغيل للمواطن يصب بصفة مباشرة في تحقيق التنمية المستدامة.
نستفيد من نتائج إحصائيات مسح سوق العمل في تقييم مدى النجاح الذي أنجزناه في تنفيذ مستهدفاتنا التنموية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومستوى جودة الحياة المستهدف، وعلى تلك النتائج تبُنى سياسات سوق العمل وتُصحح بنودها ولوائحها بما يخدم أهدافنا الاستراتيجية ورؤيتنا المستدامة، سواء ما يتعلق منها بسوق العمل وما يتصل به أو ما يرتبط بالمجالات التنموية الأخرى ذات الصلة بالسكان والتي تكاد تشمل معظم النظام المؤسسي بمختلف قطاعاته.
هناك انسجام وتوافق ما بين جودة مخرجات الأعمال مع مستوى المؤهلات التعليمية التي يعمل بها المشتغلون في سوق العمل، والتي تتطلب دومًا الانتقائية في عملية التشغيل بناء على مستوى المؤهلات العلمية المتاحة والمهارات الموجودة والمرتبطة بطبيعة العمل، وعليه يكون تميز المخرجات وجودتها في سوق العمل، وتؤكد متطلبات التنمية المستدامة في جودة الأعمال أهمية العمل على الرفع من مستويات المؤهلات التعليمية المشتغلة في السوق لتحقيق أفضل النتائج في الأعمال.
هناك تطور ملحوظ وارتفاع في معدل التشغيل العام في سوق العمل الوطني في معدله العام وكذلك في معدل تشغيل المواطن، وذلك بالاستناد الى إحصاءات عام 2017 للربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وذلك بعد أن كان معدل التشغيل العام نحو 52% (51.9%) في 2017، أصبح 58.6% في 2023، كما ارتفع معدل تشغيل المواطن من 35.2% إلى 48.0%، بينما يستحوذ غير المواطن على معدل تشغيل 75.1% في 2017، وانخفض إلى نحو 73% (72.9%) في 2023.
تشير الإحصاءات إلى وجود طفرة ملحوظة في تشغيل غير المواطنين بجميع المؤهلات التعليمية مقارنة بتشغيل المواطن، وذلك قد يكون مقبولًا في المؤهلات المتدنية المرتبطة بالعمالة التي تحتاج غير المواطنين، وذلك على الرغم من متطلبات الجودة في مخرجات الأعمال وضرورة الانتقائية في مستوى المؤهل العلمي خاصة لغير المواطن، إذ يمثل المشتغلون الذين لا يحملون أي شهادة تعليمية من غير المواطنين معدل 69% ممن لا يحملون مؤهلًا علميًا في حين يشغل قرناؤهم من المواطنين معدل 10.4% فقط، ويستحوذ غير المواطنين كذلك على نحو 80% من معدل العاملين بالشهادة الابتدائية، في حين ينخفض معدل اشتغال المواطن بذات المؤهل إلى 26%، وتتوالى المعدلات بالارتفاع لغير المواطن في معدلات المشتغلين بتعليم المتوسط والثانوي والدبلومات والبكالوريوس أو ما يعادلها إلى الدكتوراه مقارنة بالمواطنين، بمعدلات عالية وفوارق كبيرة، لا تناسب ما نستهدفه في رؤيتنا من رفع نسبة التوطين والارتقاء بجودة مخرجات الأعمال علاوة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة.
الاهتمام بتحسين جودة الأعمال في سوق العمل الوطني يرتبط بجودة مؤهلات العاملين فيه، وإذا كانت هناك من الفرص المتاحة التي تناسب مختلف المستويات التعليمية فإن تشغيل المواطن فيها وتدريبه عليها، يكون أكثر نفعًا واستدامة من تشغيل غير المواطن، لأن تشغيل غير المواطن من ذوي المؤهلات العادية فيه استحواذ على فرص ممكنة للمواطن، بل ويمتد ذلك إلى المؤهلات العليا في حال لم يتميز غير المواطن بمميزات ومهارات تفوق المواطن ولا يوجد مثيله في الوطن بمعنى أن التشغيل لغير المواطن لا بد وأن يقنن ليرتبط بالندرة وعدم وجود مثيله أو ما يكافئه من المواطنين.
ارتفاع معدل تشغيل المواطنين ينعكس إيجابًا على الكثير من الجوانب والممارسات الاجتماعية والاقتصادية، لكونه يعالج أحد أهم تحدياتنا الوطنية والتي تتمثل في البطالة لمختلف حاملي المؤهلات التعليمية رغم كثرة وجود فرص العمل المتاحة تزامنًا مع التحول التنموي الذي نشهده وتعاظم عدد ونوع المشروعات القائمة بمختلف توجهاتها علاوة على تيسير تفعيل تحقيق التنوع لمواردنا الاقتصادية ومدخلات الإنتاج الوطني، والتي تولدت عنها الكثير من الأعمال وُسخرت لها عدد من المؤسسات الداعمة لانطلاقها سواء كمشروعات صغيرة أو متوسطة أو حتى متناهية الصغر.
تحسين مستوى دخل المواطن بتوظيفه أو دعمه في مشروعه بريادة أعمال يساهم في استقرار اجتماعي وأمن أسري من حيث تمكينه من البدء في مرحلة الزواج وتكوين أسرة ويحول دون اندفاعه نحو وسائل الكسب غير المشروع أو الانحرافات الاجتماعية نتيجة الفراغ ورفقاء السوء، كما يسهم في تحسين مجالات إنفاقه المدفوعة بتوخي الجودة في جميع مستلزمات الحياة اليومية ومتطلباتها سواء في التعليم أو الترفيه أو اللياقة وغيرها، جميع ما يستهلكه المواطن وما يستثمر فيه في الوطن يصب إيجابًا في تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

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