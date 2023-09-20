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الرؤية 2030 في 2023

9/20/2023 11:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) حينما تم إعلان الرؤية لأول مرة في منتصف 2016 كانت صادمة للجميع محبًا أو حاسدًا؛ لأنها غير متوقعة، فإن نجحت فستتسيد السعودية الشرق الأوسط، وكان الجميع يبحث عن أي تحليل أو معلومة أو شرحًا، وسأذيع سرًا لأول مرة يتعلق بالرؤية 2030..
بعد إعلان الحكومة السعودية الرؤية في 2016 طلب مني أحد المراكز البحثية في المنطقة أن أكتب بحثًا عن الرؤية، وكان كلامهم يحوي تلميحًا لم أستوعبه في حينه، مثل أن أكون منصفًا، و.. و.. و..، وحين كتبت البحث المكون من عدة صفحات.. فصلت، وكانت كتابة معتدلة تخاطب عقل المستمع العربي والغربي على نحو سواء.
وبعد أن أرسلت لتلك الجهة ما كتبته صمتوا دهرًا ثم نطقوا، أنهم ألغوا موضوع الحلقة لضيق الوقت، ومن الصدف الغريبة بعد الموضوع بشهرين أتحدث مع أحد الأصدقاء أحاديث عامة عن الاقتصاد، ومن ضمنها الرؤية 2030، فأخبرني أنه حضر منتدى، وأن شخصًا تحدث عن الرؤية بطريقة سيئة وساخرة، وحين تبينت أنه المؤتمر نفسه، عندها اتضحت الرؤية لي، وزالت علامات الاستفهام لتتحول إلى علامة تعجب، فالمنظمون لم يرق لهم ما كتبت، رغم أنني صدقًا كتبت بإنصاف، وصدق رأيي بالرؤية، وما أتوقع منها والمخاوف المتعلقه بها، ولكنهم أرادوني قادحًا وذامًا، وليس منصفًا.
كثيرًا ما تم الهجوم على الرؤية عند إطلاقها إما حسدًا أو عداءً أو كرهًا أو جهلاً وخوفًا، وكنت دائمًا أقول إنه مادام لها أهداف وأرقام وتواريخ واضحة فهي سهلة القياس -ما لا يمكن قياسه لا يمكن الحكم عليه-، وها نحن بعد سبع سنوات نرى ما حققته الرؤية من معجزات كثيرة، ولضيق المساحة هنا سأذكر بعضها بشكل إجمالي..
منها أن الاقتصاد السعودي نمى بشكل استثنائي حتى تعدى الناتج المحلي التريليون دولار، وهو ما لم يحدث في تاريخنا أو في تاريخ أي دولة عربية أخرى، وقفزت السعودية إلى المرتبة 17 في قائمة الدول العشرين الكبار اقتصاديًا، وحيدة في العالم العربي والشرق الأوسط، وأول اثنتين في العالم الإسلامي ارتفع نصيب الصادرات غير النفطية إلى %25.
وليس أدل من المؤشرات العالمية، والتي لم تتقدم السعودية بها مراكز، إنما قفزت قفزات سريعة للأمام، وعلى سبيل الذكر لا الحصر مؤشر الاستثمار والمدن الذكية، والأمن السبراني والحوكمة والحكومة الإلكترونية، وغيرها الكثير.
أصبحت السعودية مثل الورشة الكبيرة، وأصبحت النظرة لها مختلفة عما كانت من قبل، حتى من دول تحيطنا وقريبة منا، حتى أصبحنا نرى التفاؤل والعزة والفخر في لغة الشباب، الجيل الجديد الذي يشكل أكثر من %60 من المجتمع، وتغيرت لغتهم واهتماماتهم وبوصلة دراستهم ونظرتهم للمستقبل وعالم الأعمال والمال.
لعل الأهم والأغرب أمران، الأول أن مواطني دول سياحية كبرى ومشهورة بالسياحة أصبحوا يأتون لنا للسياحة، وهو ما لم يكن يخطر على بال أحد، ولو قالها لي أحد قبل عشر سنوات لاعتبرت الأمر نكتة أو ضربًا من الخيال، الأمر الآخر وهو الأهم، ولأني في مجال الاستثمار وإدارة الشركات فاحتكاكي كثير بالشركات العالمية عربيًا وغربيًا وشرقيًا، فالجميع حينما نتحدث يكون الكلام عن أننا نرغب في القدوم والاستثمار في السعودية إما لفتح مقار جديدة أو نقل القديم إليها أو إنشاء أعمال جديدة، لا يوجد مستثمر ولا رجل أعمال ولا أي شركة تأتي لتستثمر لديك لسواد عيونك أو لأنها تحبك، إنما لأنها تقرأ مصالحها جيدًا، وتعرف أين تضع أموالها، وما هو المكان الذي سيعظم ثرواتها.. نقطة آخر السطر.

MENAFN20092023000089011017ID1107110153

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