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ما بعد المستقبل

9/20/2023 11:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) لفظُ (المستقبل) له بريقٌ غامض، تحوّل إلى مصطلحٍ يحمل دلالتَه التي تُرهِق واقعَ الحياة، فليس كُلُّ ما هو (أمام) مُستقبلًا، بل لا بدَّ أن يكون (أَمَامًا) من نوعٍ ما. ومن هنا جاءت المواقف الفكرية المتعددة.
أمَّا هذه المقالة فتقول إنَّ كلَّ قطيعةٍ وكارثةٍ وخرابٍ هي مستقبل، ومن ثمَّ ما بعده هو انطلاق مُتعدّد، يحملُ شَظايا من هذا المستقبل، لكنَّه يُثبتُ أنَّ فكرةَ (حتمية المستقبل) -القائم على مسار محدد، ونظرية شاملة- لا لونَ لها، ولا رائحة. ويُثبتُ -أيضًا- أنَّ (بناء المستقبل) بتخطيطٍ يعتمد على تنبؤاتٍ ممكنة، هو وجه آخر من تصوّر شكلٍ للمستقبل. كما أنَّ وجودَ القطيعة العائدة باستمرار، يمنع وجودَ حلٍ مُطّرد لما يسمى المستقبل؛ وهذا يعني أنَّ أصحابَ الحلِّ المنطقي -القائم على بناءِ المستقبل بصورةٍ مطردة بأعمال متعاقبة مصممة؛ لأجل الوصول لشكل مستقبلي مرغوب- هم يفكرون بعقلية الحتميين، ووجه الشبه من زاويتين: الأولى: الإيمان المطلق أنَّ قدرةَ الإنسانِ على الطبيعةِ ومن ثم التاريخ وصلت لمرحلة مستقرة وعالية جدًا، والثانية أنَّ تاريخَ الإنسانِ وجغرافيّته واحدة. وسأطرحُ (بنمطِ كتابتي) مثالين لبيانِ معنى مختلف يَعقدُ الصلةَ بين الفلسفةِ، والشعر بمعناه الشامل؛ الأول: في اليابان؛ فما إن يُذكر اسمُ (هاياو ميازاكي)، إلا ويحضر عملُه الشهير عربيًا (مغامرات عدنان)، تلك المغامرات التي كانت تنقلُنا إلى مستقبلٍ مجهولٍ، نشعر أنه جميل ومخيف في آنٍ واحد. لم نكتفِ باسم عدنان، بل أضفنا إليه (لينا)؛ ليكونَ الاسم (عدنان ولينا)، وكأنَّنا انتصرنا للينا من خاطفيها، ومن طمسِ اسمها في بطولة الحكاية؛ سواءً في أصلِ الاسم (فتى المستقبل كونان)، أو في لحظة إنتاجه عربيًا (مغامرات عدنان). هذا العمل ينتمي لخيالِ ما بعد الحربين العالميتيْن، ذلك الخيال الذي تحوَّلَ إلى (واقعٍ) يُفكِّر بالخراب أو الكارثة التي تُعلن نهايةَ العالم، ومن ثم تبدأ مسارًا آخر.
المخرج ميازاكي شَهِدَ -وهو طفل- آثارَ الحرب العالمية الثانية؛ وأدرك أبعادها شابًا؛ فكانَ موضوعُ المستقبلِ مُهمًا في صنعِ اتجاهاته الإبداعية؛ لهذا جاءَ فيلمه (مهبّ الريح)، الذي وصفَ به بَشاعةَ ما حلّ باليابان في الحربِ، بلفظةٍ -ظلت ترددها شخصية في الفيلم-اخترقت بالمعنى وجدانَ المُشاهِد: ((الخراب...الخراب)). ويحضر -بحضور هذا المعنى- سؤالُ: ما المستقبل؟
المستقبل -في سياقنا- هو وقوع الكارثة أو الخراب، أو ليكن لحظة فاصلة حاسمة تأخذ معنى القطيعة الجذرية، فتشطر الحياةَ، إلى ما قبل القطيعة وبعدها. ومن ثم يأتي معنى (الريح) ليكون ما بعد المستقبل. ومن هنا رأينا إحدى شخصيات الفيلم تقول: ((الريح تهبّ؟ إذن عليك أن تحيا)).
ومسلسل (عدنان ولينا) يحكي ما بعد المستقبل/نهاية الحرب العالمية (الثالثة) بعشرين سنة. هل من الدقةِ أن أذكر أنَّ سنةَ الحرب العالمية الثالثة المتوقعة في (عدنان ولينا) كانت في 2008، وهي سنة كارثية/خراب اقتصادي؟.
يمكن أن يكون فيلم (مهب الريح) يؤسِس منطقةً بين (مفهوم) الخراب و(دلالة) الريح..، إذ نلحظ أنَّ ميازاكي، مخرج يخلق الذاتَ، لا مخرج تقليدي يتحرك في وسطٍ مُتَشكِّل الذات مسبقا. فهو لا يُخرج أفلامًا لذواتٍ حقيقية، بل يَخلق أشخاصًا فيحركهم باتجاه المعنى. أليس ذلك جوهر الرسوم المتحركة؟ أليست تلك مهمة بساط الريح أيضًا، حين ينطلق فضاء الخيال فيما يعجز عنه الجسد؟ ثم أليس في الرسومِ المتحركةِ ما يدعونا لاستعادة معنى الوجود في ذاته، وترك الوجود الموضوعي؟
أمريكا شَنّت حربًا بلا رحمة على اليابان، كما يصفها الفريق في الجيش الأمريكي (بونير فيليرز) يقول: ((إنها من أشد عمليات القتالِ الوحشيّة التي شهدها التاريخ؛ لأغراضٍ غير عسكرية)). إلا أنَّنا سنلحظ أنَّ ثمةَ نموًّا مُستأنفًا لليابانِ الخَربة بعد القنابلِ النوويةِ الأمريكيةِ، نموًّا يُشبِهُ المكانَ الذي انطلقت منه القنابلُ. وبعبارةٍ إعلاميةٍ أمريكيةٍ تقليدية: (إنها تتخلى عن تقاليدها وتنحاز لتقاليدنا). هل هذا يوضح شيئًا في معنى الريح، ما بعد المستقبل؟ ونلحظ أنَّ فيلم ميازاكي يُترجَم بــ(مهب الريح) و (صعود الريح)، مما يجعل المعنى يتحدّد صعودا بعد هبوط.
الثاني: في فلسطين، إذ يأتي محمود درويش وقد شهدَ -وهو في السابعةِ من عمره- الاحتلالَ الصهيوني لفلسطين؛ ويشترك مع ميازاكي، في أنهما ولدا في الثلثِ الأولِ من عام 1941. فقرآ ما بعد المستقبل بعيون كوارث كبرى. ودرويشُ ولِدَ في قريةِ البِروة، شمالِ فلسطين، وهي من القُرى التي دمّرها الاحتلال الصهيوني، وقد ظلَّ يستحضرها في شِعره برمزيةٍ وجوديةٍ. وظلّت قصائده تُدخِل وعيَ الناس للقضية الفلسطينية عبر الشعر، ولا تدخلهم للشعر عبر القضية. وفي أولِ ديوانٍ مُعتمدٍ؛ وهو (أوراق الزيتون)، كتبَ عن الصمود، قائلا: ((يا حكمةَ الأجدادِ/لو من لحمنا نعطيكِ درعا. لكنّ سهل الريح/لا يُعطِي عبيدَ الريح زرعا)). أشار درويش -في مجلة الجديد عام 64م- بأنَّ في ديوانه هذا محاولة للعثورِ على مبررٍ لصمودِ الإنسانِ أمامَ هذا العذاب/الخراب. ربما المبرر هي الريح، هي ما بعد المستقبل، ألم يقل درويش في قصيدة (أغنية إلى الريح الشمالية) ((ونوافذ في الريح/تكتشف المدينة في القصيدة)).؟ هذا الاكتشافُ يصهر الشعرَ بالفلسفة...؛ فهل مفهوم الخراب -إذا عُولِجَ فلسفيا في ظلِّ مجالٍ ليس فلسفيًا- يُوصلنا لمعنى الريح شعريًا؟ وذلك باعتبار القولِ الذي يضع مسافةً بين الشعرِ والفلسفةِ، من حيث إنَّ الأخيرةَ تعتمد المفاهيم، لا المجازات والصور.
إذا صهرنا الشعرَ بالفلسفةِ في ظلِّ مقولةِ درويش السابقة؛ سنستحضر قولا آخر لدرويش، يُكمل المعنى: ((والمدن استراحت في مهبّ الشمس)). مهبّ الشمس في القصيدة حلَّ محلَ مهبِ الريح في الفيلم، مما يجعل المعنى يأخذ صورتَه المتّحدة: (الريح هي الشمس). وليس لنا من الشمس إلا الوجود. ألم أقل سابقا: أليس في الرسومِ المتحركةِ ما يدعونا لاستعادة معنى الوجود في ذاته، وترك الوجود الموضوعي؟
التفاتة:
من أمثالِ العربِ: ((إذا كثرت المؤتَفِكاتُ، زَكَت الأرض)). ومرادهم بالمؤتفكات هنا: الريح التي تُقلِّب الأرض فيزكو نباتها.

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