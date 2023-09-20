تكريم أول سعودي وخليجي وسادس عربي يحصل على وسام فلورنس نايتنجيل

تكريم أول سعودي وخليجي وسادس عربي يحصل على وسام فلورنس نايتنجيل
التاريخ
9/20/2023 11:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل أخصائي التمريض الأستاذ عبدالمجيد عسكر العنزي على وسام فلورانس نايتنجيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو أعلى وسام شرف يُمنح للعاملين في مجال التمريض، وجرى تسليم الوسام من قِبل نائب وزير الصحة في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية وبحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
يعمل الأخصائي عبدالمجيد في كلية التمريض بجامعة الملك سعود ويشغل عده منصاب منها:
المشرف العام على فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي ورئيس وحدة الانشطة الطلابية بكلية التمريض والمشرف على نادي التمريص التمريض ونادي المسؤولية الاجتماعية
ويُعد مثال يُحتذى به في العمل التطوعي وحب الخير، حيث قدّم العديد من الأعمال التطوعية في مختلف المجالات، ومنها تقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة.
ويعتبر أول خليجي يحصل على هذا الوسام وذلك منذ أول مرة مُنح فيها في عام 1912م، ويدل هذا الوسام على الشجاعة والتفاني في مهنة التمريض.
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