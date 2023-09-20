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تكريم أول سعودي وخليجي وسادس عربي يحصل على وسام فلورنس نايتنجيل

9/20/2023 11:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل أخصائي التمريض الأستاذ عبدالمجيد عسكر العنزي على وسام فلورانس نايتنجيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو أعلى وسام شرف يُمنح للعاملين في مجال التمريض، وجرى تسليم الوسام من قِبل نائب وزير الصحة في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية وبحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
يعمل الأخصائي عبدالمجيد في كلية التمريض بجامعة الملك سعود ويشغل عده منصاب منها:
المشرف العام على فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي ورئيس وحدة الانشطة الطلابية بكلية التمريض والمشرف على نادي التمريص التمريض ونادي المسؤولية الاجتماعية
ويُعد مثال يُحتذى به في العمل التطوعي وحب الخير، حيث قدّم العديد من الأعمال التطوعية في مختلف المجالات، ومنها تقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة.
ويعتبر أول خليجي يحصل على هذا الوسام وذلك منذ أول مرة مُنح فيها في عام 1912م، ويدل هذا الوسام على الشجاعة والتفاني في مهنة التمريض.

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