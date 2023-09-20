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3 فئات لتسمية شوارع جدة

9/20/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) صنفت أمانة جدة تسمية الشوارع والميادين على حسب أهميتها، من شوارع محورية تربط بين أنحاء المدينة، إلى شوارع تربط بين عدة أحياء، وإلى شوارع تربط بين عدد من المقاسم السكنية داخل الحي، واعتمدت لجنة تسمية الشوارع والميادين معايير تطلق من خلالها الأسماء على الشوارع حسب 3 فئات.
شوارع بينية
توضع أسماء الفئة الأولى على الشوارع الواقعة بين الشوارع المحورية الكبرى، وتتضمن، الصحابة رضوان الله عليهم، وأبرز العلماء والمفكرين، كبار الشخصيات العامة، وأبرز العلماء في شتى فروع الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية، والإداريين الذين أسهموا إسهامات بارزة في تلك الفروع، وتتمثل الفئة الثانية في الشوارع البينية داخل الأحياء، وتضم العلماء والمفكرين المشهود لهم بمكانتهم العلمية والفكرية على المستويين المحلي والعالمي. والأدباء والشعراء الذين لمعوا في الحياة الثقافية على المستويين المحلي والعالمي، و شهداء الدين ثم الوطن من مختلف القطاعات العسكرية.
أهم الأحداث
تخصص أسماء الفئة الثالثة للشوارع والممرات البينية داخل الأحياء، وتتضمن الشخصيات العامة على المستوى المحلي والعالمي من أصحاب المكانة الاجتماعية ومشاهير التربويين والأدباء والشعراء والمبدعين والحرفيين، الجماليات مثل الزهور، الأشجار، الطبيعة، المواقع والمواضع ذات الدلالة، فضلا عن أهم الأحداث الإسلامية والعالمية.
16 عضوا
تضم لجنة تسمية الشوارع والميادين في عضويتها 16 عضوا، وهم نخبة من الكتاب والأدباء وأساتذة الجامعات، إلى جانب ذوي الخبرة والاختصاص وشخصيات محلية ووطنية ساهمت في خدمة الوطن في شتى مجالاته، ويتم اعتماد الموافقة على الأسماء من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتركز مهام اللجنة في تسمية شوارع الأحياء والميادين، واستقبال المقترحات ومناقشتها، ودراسة الملاحظات.
الفئات الـ 3
الأولى
الشوارع الواقعة بين الشوارع المحورية الكبرى
الثانية
الشوارع البينية داخل الأحياء
الثالثة
الممرات البينية داخل الأحياء

MENAFN20092023000089011017ID1107110150

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