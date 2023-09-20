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625 ميدان احتفال بمناطق المملكة

9/20/2023 11:14:23 PM

(MENAFN- Al Watan) فيما تستعد مناطق المملكة للاحتفالات باليوم الوطني الـ93 للمملكة، السبت، استنفرت الأسر السعودية والمقيمة جهودها، في رفع حالة التأهب للخروج إلى المواقع المخصصة للاحتفالات، والتزين بألوان الوطن، في وقت بلغت ميادين الاحتفالات في المملكة، حتى نهاية العام الماضي 625 ميدانا لاحتفالات المناطق السنوية.
جولة ميدانية
رصدت ((الوطن))، في جولة ميدانية، إقبال الأسر على المحلات التجارية التي بلغت 6 محلات تجارية، لشراء مستلزمات الاحتفالات باليوم الوطني، والتي انتعشت معها المبيعات، وسط وفرة الطلب والعرض، وتصدرت الأعلام السعودية الخضراء مبيعات اليوم الوطني، وحلت مبيعات القبعات ثانيا، والفانيلات المطرزة باللونين الأخضر والأبيض ذات الرسومات الوطنية ثالثا، والبالونات الخضراء رابعا، والملابس النسائية الجاهزة خامسا.
انتعاش المبيعات
قدر بائعون، مبيعات مستلزمات اليوم الوطني والتي تجاوزت بيع 1000 قطعة وطنية يوميا، خلال الـ3 أيام الماضية، بسعر 6 ريالات للقطعة الواحدة، بإجمالي 6 آلاف ريال يوميا للمحل الواحد، مشيرين إلى أن المحلات تشهد إقبالا كبيرا، لشراء المستلزمات الوطنية، للتعبير عن الحب والولاء والانتماء للوطن والقيادة الحكيمة.
20% الرياض
تشهد العديد من المناطق في العاصمة السعودية الرياض تنوعا في الاحتفالات والفعاليات بمناسبة اليوم الوطني 93، وتنوعت التحضيرات والتجهيزات من إكسسوارات للمكاتب وزينة للمنازل ولوحات وبالونات وأكياس وتوزيعات تعددت أشكالها وألوانها وعباراتها، وتسيد شعار اليوم الوطني لهذا العام ((نحلم ونحقق)) كل أشكال الزينة والهدايا التي تنوعت من بالونات ومفارش للطاولة وزينة وأوراق جدارية للتعليق.
وكشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لميادين الاحتفالات للعام الماضي، والتي بلغت 625 ميدانا، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من ميادين الاحتفالات، بإجمالي 127 ميدانا احتفالات بـ20%، وحلت عسير ثانيا، بإجمالي 104 ميادين بـ17%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 54 ميدانا بـ9%، وجدة رابعا، بإجمالي 39 ميدانا احتفالات بـ6.24%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 36 ميدانا بـ6%.
احتفالات
625 ميدان احتفالات بمناطق المملكة
الأعلام السعودية تتصدر المبيعات
النساء الأكثر إقبالا على الشراء
1000 قطعة وطنية مباعة يوميا
الرياض تسيطر على ميادين الاحتفالات
أكثر المبيعات:
الأعلام السعودية: 35%
القبعات الخضراء: 30%
الفانيلات: 15%
البالونات الخضراء: 12%
الملابس النسائية: 8%
أكثر الميادين احتفالا:
الرياض: 20%
عسير: 17%
القصيم: 9%
جدة: 6.24%
المدينة المنورة: 6%

MENAFN20092023000089011017ID1107110149

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