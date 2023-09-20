جدية الإحياء تلغي أراضي بـ5 مناطق

كما سيطرت الرياض على إصدار الصكوك لقرارات تخصيص باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والزراعة والمياه، بإجمالي صكوك 1.273، في وقت بلغت قرارات تمليك الأراضي الزراعية، لنظام توزيع الأراضي البور لمن أثبت جدية الإحياء 90.009 ألف قرار تمليك.

24% الرياض

كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي تصدر الرياض الصكوك الصادرة، بإجمالي 308 وبنسبة 24%، وحلت حائل ثانيا بإجمالي 177 صكا بـ14%، وعسير ثالثا بإجمالي 150 صكا بـ12%، ومكة المكرمة رابعا بإجمالي 148 صكا بـ11.62%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 112 صكا بـ9%.

قرارات تمليك

استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من قرارات تمليك الأراضي الزراعية لمن أثبت جدية الإحياء، حيث بلغت قرارات التمليك 23.219 ألف قرار تمليك بـ26%، وحلت حائل ثانيا بإجمالي 21.537 ألف قرار تمليك بـ24%، والقصيم ثالثا بإجمالي 12.290 ألف قرار تمليك بـ14%، والجوف رابعا بإجمالي 11.653 ألف قرار تمليك بـ13%، وتبوك خامسا بإجمالي 5732 قرار تمليك بـ6%.

تمليك وإلغاء

1273 صكا تخصيص بيئي

90 ألفا قرارات تمليك الأراضي الزراعية

558 قرارات أراضي البور الزراعية الملغية

الرياض تتصدر قرارات التمليك والإلغاء

الأكثر صكوكا:

الرياض: 24%

حائل: 14%

عسير: 12%

مكة المكرمة: 11.62%

المدينة المنورة: 9%

الأكثر في قرارات التمليك:

الرياض: 26%

حائل: 24%

القصيم: 14%

الجوف: 13%

تبوك: 6%

الأكثر بقرارات الإلغاء:

الرياض: 49%

القصيم: 36%

تبوك: 6%

نجران: 4.12%

الجوف: 4%