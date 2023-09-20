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مواقف السيارات ملزمة بالبحث عنها

9/20/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عند تصميم مواقف السيارات الاهتمام بنمط ((بحث السائق عن موقف مركبته)) بيسر وسهولة، وذلك في إطار التحديث الأخير لدليل تصميم مواقف السيارات.
وتناول الدليل، الذي أقره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نطاق تطبيقه الذي يشمل ثلاثة مواقف: المواقف السطحية والمواقف المتعددة الأدوار والمواقف بارتدادات المباني والطرق. بينما يستثنى من ذلك مواقف ومحطات النقل الجماعي ومواقف تخزين الحافلات والشاحنات، وتصميم مشاريع الطرق وشبكات النقل.
حركة السيارات
اشترط الدليل عند تصميم حركة السيارات داخل المواقف عدة معايير يجب أخذها في الاعتبار، ومن ذلك أن تكون دورة حركة المرور قصيرة وآمنة، وأن تكون كل المواقف واضحة الرؤية، وأن تكون دورة حركة المرور داخل ساحة المواقف سهلة، بحيث لا تربك السائق، والعمل على إلغاء نقاط التصادم لحركة السيارات داخل ساحة المواقف، والحد من التعارض بين السيارات والمشاة، مع ضرورة عن يكون موقع مبنى المواقف بعيدا عن تقاطعات الطرق الرئيسية، وبعيدا عن أماكن الزحام بشبكة الطرق، ومراعاة اختيار مواقع مداخل ومخارج ساحات المواقف السطحية، بحيث لا تتعارض مع حركة المرور على الطريق الخارجي، وعلى أن تكون المداخل والمخارج وساحات المواقف بعيدة عن طرق الخدمة في الطرق الرئيسية.
السلامة والصيانة
على صعيد السلامة، يتعين تزويد كل مدخل ومخرج بعلامة مضيئة توضح المدخل أو المخرج كتابة، بالإضافة إلى تزويد كل مدخل بلوحة تحدد الارتفاع المسموح به للدخول، وتوضع هذه اللوحة بحيث يسمح لها بالحركة عند ملامستها سطح السيارة التي تتجاوز الارتفاع المسموح به، وتخطيط الرصيف المؤدي للمدخل أو المخرج بلون واضح، لتأمين سلامة عبور المشاة.
كما يشترط في مواقف السيارات إجراء أعمال الصيانة الدورية، بما في ذلك صيانة أجهزة إطفاء الحريق الآلي بالمواقف دوريا، وتنظيف المواقف من الأتربة والنفايات بصفة دورية، ودهان الخطوط الموجودة بالمواقف دوريا.
أطوال وعروض المواقف
الموقف الطولي: طوله 6.50 أمتار، وعرضه 2.50 متر.
الموقف المائل أو العمودي: طوله 5.50 أمتار، وعرضه 2.80 متر.
مواقف كبار السن: وفق كود البناء.

MENAFN20092023000089011017ID1107110147

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