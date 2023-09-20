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العالمي كسر العقدة بأرقام مميزة

9/20/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل النصر انطلاقته الأفضل في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، حيث نجح العالمي في قص شريط مبارياته بالنسخة الحالية بفوز ثمين خارج أرضه على حساب بيرسبوليس الإيراني 2/ صفر على ملعب آزادي بطهران، وهي المرة الأولى التي ينتصر فيها العالمي بأول مباراة في دوري أبطال آسيا بالنظام الحالي. كما نجح العالمي في تحقيق أول فوز له في الأراضي الإيرانية، بعد 3 مباريات سابقة خسرها جميعا.
عقدة طويلة
أول مشاركة للنصر كانت في نسخة 2011، وتعادل في أول لقاء مع باختاكور في أوزبكستان 2/ 2. ولعب العالمي للمرة الأولى على أرضه في افتتاح مشواره بنسخة 2015، عندما استضاف بونيودكور الأوزبكي على ملعب إستاد الملك فهد الدولي، ولكنه فشل في تحقيق الانتصار، وتعادل 1/1.
وعاد ليتعادل مع بونيودكور 3/ 3 في افتتاح نسخة 2016 على ملعب إستاد الملك فهد الدولي. وغاب فارس نجد عن البطولة سنتين، ثم عاد في نسخة 2019 من بوابة الملحق، بعد تجاوزه أجمك الأوزبكي، لكنه خسر في أول لقاء له بدور المجموعات أمام الوصل الإماراتي بهدف نظيف في دبي.
ووضعت القرعة العالمي وجها لوجه أمام السد القطري في الرياض، في أول مباراة بدور المجموعات في نسخة 2020، وتعادل حينها 2/2.
وعلى الرغم من استضافته مجموعته الآسيوية في 2021 على ملعب الأول بارك، إلا أنه فشل في كسر عقدة البدايات، وتعادل سلبيا مع الوحدات الأردني.
رقم مميز
خرج النصر من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا برقم مميز وغير مسبوق في مسيرته بالبطولة، حيث نجح العالمي في تحقيق أول فوز له في الأراضي الإيرانية بعد 3 مباريات سابقة، خسرها أمام الاستقلال وذوب آهن في نسخة 2011، وبيرسبوليس في نسخة 2015. ويعد النصر ثاني ناد سعودي يفوز على بيرسبوليس على ملعب آزادي بعد الهلال، الذي انتصر بهدف يوسف العربي، وذلك منذ انطلاق البطولة بشكلها الجديد في موسم 2003. وأضاف العالمي اسمه بجانب قطبي الرياض الآخرين، بعدما حققا انتصارات في ملعب آزادي، حيث تمكن الهلال من تحقيق فوزين بهذا الملعب، أحدهما على بيرسبوليس، والثاني على حساب استقلال طهران، إلى جانب الشباب الذي انتصر أيضا على الاستقلال في الملعب نفسه.
النادي الرابع
بات النصر رابع ناد سعودي يحقق فوزا على الفرق الإيرانية في ملاعبها، بعد الهلال صاحب 3 انتصارات على سايبا في موسم 2009 كأول فوز سعودي في إيران، ثم انتصر على بيرسبوليس والاستقلال. وحقق الشباب أيضا 3 انتصارات في إيران على فرق: ذوب آهن وتراكتور والاستقلال، بينما حقق الأهلي فوزا وحيدا على سباهان أصفهان.
-النصر حقق أول انتصاراته في بدايات أبطال آسيا
-العالمي خسر مرة وتعادل 5 مرات في افتتاح المجوعات
-انتصار فارس نجد هو الأول له على الأندية الإيرانية خارج أرضه
-العالمي رابع ناد سعودي ينتصر على الأراضي الإيرانية

MENAFN20092023000089011017ID1107110146

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