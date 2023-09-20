العالمي كسر العقدة بأرقام مميزة

العالمي كسر العقدة بأرقام مميزة
التاريخ
9/20/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل النصر انطلاقته الأفضل في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، حيث نجح العالمي في قص شريط مبارياته بالنسخة الحالية بفوز ثمين خارج أرضه على حساب بيرسبوليس الإيراني 2/ صفر على ملعب آزادي بطهران، وهي المرة الأولى التي ينتصر فيها العالمي بأول مباراة في دوري أبطال آسيا بالنظام الحالي. كما نجح العالمي في تحقيق أول فوز له في الأراضي الإيرانية، بعد 3 مباريات سابقة خسرها جميعا.
عقدة طويلة
أول مشاركة للنصر كانت في نسخة 2011، وتعادل في أول لقاء مع باختاكور في أوزبكستان 2/ 2. ولعب العالمي للمرة الأولى على أرضه في افتتاح مشواره بنسخة 2015، عندما استضاف بونيودكور الأوزبكي على ملعب إستاد الملك فهد الدولي، ولكنه فشل في تحقيق الانتصار، وتعادل 1/1.
وعاد ليتعادل مع بونيودكور 3/ 3 في افتتاح نسخة 2016 على ملعب إستاد الملك فهد الدولي. وغاب فارس نجد عن البطولة سنتين، ثم عاد في نسخة 2019 من بوابة الملحق، بعد تجاوزه أجمك الأوزبكي، لكنه خسر في أول لقاء له بدور المجموعات أمام الوصل الإماراتي بهدف نظيف في دبي.
ووضعت القرعة العالمي وجها لوجه أمام السد القطري في الرياض، في أول مباراة بدور المجموعات في نسخة 2020، وتعادل حينها 2/2.
وعلى الرغم من استضافته مجموعته الآسيوية في 2021 على ملعب الأول بارك، إلا أنه فشل في كسر عقدة البدايات، وتعادل سلبيا مع الوحدات الأردني.
رقم مميز
خرج النصر من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا برقم مميز وغير مسبوق في مسيرته بالبطولة، حيث نجح العالمي في تحقيق أول فوز له في الأراضي الإيرانية بعد 3 مباريات سابقة، خسرها أمام الاستقلال وذوب آهن في نسخة 2011، وبيرسبوليس في نسخة 2015. ويعد النصر ثاني ناد سعودي يفوز على بيرسبوليس على ملعب آزادي بعد الهلال، الذي انتصر بهدف يوسف العربي، وذلك منذ انطلاق البطولة بشكلها الجديد في موسم 2003. وأضاف العالمي اسمه بجانب قطبي الرياض الآخرين، بعدما حققا انتصارات في ملعب آزادي، حيث تمكن الهلال من تحقيق فوزين بهذا الملعب، أحدهما على بيرسبوليس، والثاني على حساب استقلال طهران، إلى جانب الشباب الذي انتصر أيضا على الاستقلال في الملعب نفسه.
النادي الرابع
بات النصر رابع ناد سعودي يحقق فوزا على الفرق الإيرانية في ملاعبها، بعد الهلال صاحب 3 انتصارات على سايبا في موسم 2009 كأول فوز سعودي في إيران، ثم انتصر على بيرسبوليس والاستقلال. وحقق الشباب أيضا 3 انتصارات في إيران على فرق: ذوب آهن وتراكتور والاستقلال، بينما حقق الأهلي فوزا وحيدا على سباهان أصفهان.
-النصر حقق أول انتصاراته في بدايات أبطال آسيا
-العالمي خسر مرة وتعادل 5 مرات في افتتاح المجوعات
-انتصار فارس نجد هو الأول له على الأندية الإيرانية خارج أرضه
-العالمي رابع ناد سعودي ينتصر على الأراضي الإيرانية
MENAFN20092023000089011017ID1107110146
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