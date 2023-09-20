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سيدات الطائرة يدخل جولته الثانية

9/20/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق اليوم على صالة وزارة الرياضة في الرياض الجولة الثانية لدوري السيدات للكرة الطائرة، بمشاركة أندية: الاتحاد والنصر والرياض والزلفي والهلال والأهلي والعنقاء والقادسية.
وقد شهدت الجولة الأولى تأهل الاتحاد والنصر والرياض والزلفي للمربع الذهبي، وستقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع.
بينما ستلعب فرق الهلال والأهلي والقادسية والعنقاء على تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

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