سيدات الطائرة يدخل جولته الثانية

سيدات الطائرة يدخل جولته الثانية
التاريخ
9/20/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق اليوم على صالة وزارة الرياضة في الرياض الجولة الثانية لدوري السيدات للكرة الطائرة، بمشاركة أندية: الاتحاد والنصر والرياض والزلفي والهلال والأهلي والعنقاء والقادسية.
وقد شهدت الجولة الأولى تأهل الاتحاد والنصر والرياض والزلفي للمربع الذهبي، وستقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع.
بينما ستلعب فرق الهلال والأهلي والقادسية والعنقاء على تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.
MENAFN20092023000089011017ID1107110145
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.