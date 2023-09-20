العروبة أمام خطر هجر

العروبة أمام خطر هجر
التاريخ
9/20/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم اليوم الجولة السادسة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بمواجهتين مهمتين، حيث يقابل العروبة، الذي يملك 12 نقطة، هجر صاحب النقاط الـ4، على ملعب الأول، ويتواجه الترجي، الذي حصد 3 نقاط فقط خلال الجولات الخمس السابقة، البكيرية الذي جمع 9 نقاط، على ملعب ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
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