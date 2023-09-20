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الأخضر لتخطي عقبة منغوليا

9/20/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي تحت 23 عاما إلى تسجيل أول انتصاراته في منافسات لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في الصين، حينما يواجه نظيره منغوليا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية. ويخوض الأخضر اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة بالمركز الثاني، بعد تعادله في الجولة مع إيران سلبيا، بينما خسر منغوليا أمام فيتنام 4/2، وظل بلا رصيد نقطي في المركز الرابع.

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