الأخضر لتخطي عقبة منغوليا

الأخضر لتخطي عقبة منغوليا
التاريخ
9/20/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي تحت 23 عاما إلى تسجيل أول انتصاراته في منافسات لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في الصين، حينما يواجه نظيره منغوليا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية. ويخوض الأخضر اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة بالمركز الثاني، بعد تعادله في الجولة مع إيران سلبيا، بينما خسر منغوليا أمام فيتنام 4/2، وظل بلا رصيد نقطي في المركز الرابع.
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