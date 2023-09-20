صدارة الزعيم في مهمة الفارس واختبار صعب للعميد
التاريخ
9/20/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الهلال إلى عدم التنازل عن قمة دوري روشن السعودي للمحترفين، والاستمرار في رحلة البحث عن لقبه الذي فقده الموسم الماضي، عندما يحل ضيفا ثقيلا على ضمك الباحث عن أول انتصاراته، وإيقاف مسلسل هدره النقطي، والخروج من المأزق الذي يعيشه بتواجده في مراكز الهبوط، في افتتاح الجولة السابعة للدوري ((جولة نحلم ونحقق))، ويطمح الاتحاد إلى استعادة الصدارة في حال تعثر الهلال، حينما يستقبل الفتح الساعي لمواصلة مستوياته المميزة، ويعد ديربي القصيم الذي سيجمع قطبي بريدة التعاون والرائد واحدا من أهم وأصعب مواجهات الجولة، ويأمل الاتفاق في أن يواصل تقديم مستوياته الرائعة والمثيرة منذ بداية الدوري، وأن يستمر زحفه نحو قمة الترتيب، حينما يستقبل الطائي الذي ما زال يبحث عن التوازن، بينما يريد الشباب أن يؤكد صحوته وأنه قادر على العودة للمنافسة وإيقاف نزيفه النقطي، عندما يستضيف الحزم الساعي لتسجيل الفوز الأول له في الدوري والخروج من القاع.
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