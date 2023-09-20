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صدارة الزعيم في مهمة الفارس واختبار صعب للعميد

9/20/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الهلال إلى عدم التنازل عن قمة دوري روشن السعودي للمحترفين، والاستمرار في رحلة البحث عن لقبه الذي فقده الموسم الماضي، عندما يحل ضيفا ثقيلا على ضمك الباحث عن أول انتصاراته، وإيقاف مسلسل هدره النقطي، والخروج من المأزق الذي يعيشه بتواجده في مراكز الهبوط، في افتتاح الجولة السابعة للدوري ((جولة نحلم ونحقق))، ويطمح الاتحاد إلى استعادة الصدارة في حال تعثر الهلال، حينما يستقبل الفتح الساعي لمواصلة مستوياته المميزة، ويعد ديربي القصيم الذي سيجمع قطبي بريدة التعاون والرائد واحدا من أهم وأصعب مواجهات الجولة، ويأمل الاتفاق في أن يواصل تقديم مستوياته الرائعة والمثيرة منذ بداية الدوري، وأن يستمر زحفه نحو قمة الترتيب، حينما يستقبل الطائي الذي ما زال يبحث عن التوازن، بينما يريد الشباب أن يؤكد صحوته وأنه قادر على العودة للمنافسة وإيقاف نزيفه النقطي، عندما يستضيف الحزم الساعي لتسجيل الفوز الأول له في الدوري والخروج من القاع.

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