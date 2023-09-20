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محمد بن سلمان: أركز وقتي لخدمة مصالح السعودية وشعبها

9/20/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تحدث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة 2030، مؤكدا أنه تم وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030.
ولفت الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى "أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور، التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه".
وقال "لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديا".
وتابع: "أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها".
وقال "لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديا". وتابع: "أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها".
وأكد أن "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك.. وأنا واحد من الشعب السعودي".

MENAFN20092023000089011017ID1107110141

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