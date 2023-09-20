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الأمير محمد بن سلمان: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

9/20/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20، مشيرا في رسالة وجهها للمترددين في زياة المملكة إلى أن "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21".
ولفت إلى أن استثمار السعودية في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3 % إلى 7 %.
وتابع: "وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد".

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