ولي العهد: سياستنا البترولية يحكمها العرض والطلب
التاريخ
9/20/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن سياسة المملكة البترولية يحكمها العرض والطلب وأنها ملتزمة باستقرار أسواق النفط، وقرارات أوبك + لا تدعم طرفا على حساب الآخر.
وبشأن الممر الاقتصادي الذي أعلن عنه ولي العهد خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين في الهند مؤخرا، قال الأمير محمد بن سلمان في حوار أجرته معه قناة "فوكس نيوز" الليلة، إن الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال.
كما أكد ولي العهد أن مجموعة بريكس لا تمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأميركا والغرب، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر مع الرئيس الصيني. وقال "لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة، إن انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها أميركا".
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