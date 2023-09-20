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ولي العهد: سياستنا البترولية يحكمها العرض والطلب

9/20/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن سياسة المملكة البترولية يحكمها العرض والطلب وأنها ملتزمة باستقرار أسواق النفط، وقرارات أوبك + لا تدعم طرفا على حساب الآخر.
وبشأن الممر الاقتصادي الذي أعلن عنه ولي العهد خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين في الهند مؤخرا، قال الأمير محمد بن سلمان في حوار أجرته معه قناة "فوكس نيوز" الليلة، إن الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال.
كما أكد ولي العهد أن مجموعة بريكس لا تمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأميركا والغرب، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر مع الرئيس الصيني. وقال "لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة، إن انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها أميركا".

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