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ولي العهد يرد على اتهامات الغسيل الرياضي

9/20/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنمو الاستثمار والاهتمام الرياضي في السعودية، وردَّ على الاتهامات بـ"الغسيل الرياضي" من خلال اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معه قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بقوله: "إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة فسأستمر في ممارسة الغسيل الرياضي".
وأضاف: "نعمل كي تسهم الرياضة بـ1.5 في المئة من الناتج المحلي قريبا، لا نمانع تطوير قطاع الرياضة كما أنه أصبح فاعلا في العوائد الاقتصادية".
وتابع: "استقطاب السياحة مرتبط بتطوير قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة والمملكة الأسرع نموا حاليا في جميع القطاعات، وتفعيل الاقتصاد يتطلب العمل في جميع القطاعات.
وأشار إلى أن السعودية بلد مهم والجميع يسعى لعلاقة جيدة معها، مؤكدًا أن المملكة أصبح لها استثمارات قوية في قطاعات مثل الفضاء والترفيه.

MENAFN20092023000089011017ID1107110138

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