Thursday, 21 September 2023 08:00 GMT

محمد بن سلمان: سنحصل على سلاح نووي إذا حصلت إيران عليه

9/20/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن المملكة ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا.
ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل".
وأضاف إن حيازة السلاح النووي لا فائدة منه... وإن استعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم". وتابع: "العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية".
وأكد ولي العهد أن العلاقات مع إيران تتقدم معربا عن أمله أن تستمر لصالح أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أن الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين.
وحول ملف القضية الفلسطينية، نفى الأمير محمد بن سلمان تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل مشيرا إلى أنها تتقدم يوما بيوم، مؤكدا أن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات.
وأكد ولي العهد أن هناك مباحثات مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى نتائج جيدة لرفع معاناة الفلسطينيين.
وأضاف أنه في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقا بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.
وحول الأزمة اليمنية، أكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم والمستقبل ونتطلع إلى حل سياسي مستدام.

MENAFN20092023000089011017ID1107110137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث