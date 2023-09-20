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إيران وإسرائيل وملفات داخلية.. أبرز المحطات في تصريحات ولي العهد لفوكس نيوز

9/20/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) في لقاء استمر قرابة الساعة عبر قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تحدث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن الكثير من الأمور التي تمس الشأن الداخلي والإقليمي والعالمي والأمريكي، موضحا أنه يركز وقته لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها، وأن الهدف هو الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص، قائلا: إن وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى.. ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد.
الشعب أولوية ولي العهد
أكد ولي العهد أن أمن الوطن وسلامة الشعب السعودي ومصالحه العُليا وتنميته الاقتصادية ورفاهه الاجتماعي تقع ضمن أولوياته ولطالما عبّر عن ذلك بالفعل لا بالقول، وهو ما يعكسه بكل وضوح المستويات المُتقدمة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.
ويؤمن ولي العهد بدور المواطن الأساسي في تنفيذ رؤية 2030 التي خلقت واقعا جديدا وحققت إنجازات تُحاكي تطلعات الشعب السعودي في أمنه واقتصاده وتعليمه وصحته ومعيشته ورفاهه الاجتماعي.
كما أن تعزيز حقوق المواطنة وقيمة الأفراد والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هي مبادئ راسخة أسهمت رؤية 2030 في تعزيزها، وهو ما يؤكده زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة لـ36% بأكثر من ضعف ما كانت عليه قبل 5 سنوات.

ويعكس نجاح المملكة في القضاء على التطرف والفساد في وقت قياسي، ثبات الإرادة السياسية والتزامها الكامل في ردع التهديدات والتحديات التي تؤثر على أمن الوطن وتقوّض تنميته.
إن تأكيد ولي العهد أن استثمار المملكة في الرياضة يأتي من أجل إسعاد شعبها وليس لإرضاء العالم، يأتي امتدادًا لنهجها الثابت في سيادية قراراتها الداخلية وأنها تُبنى وتُراعي وتستهدف في المقام الأول والأخير مصالح الشعب السعودي.
كما أن المملكة كانت ولا زالت وستظل ثابتة على مبادئها مُعتزة بقيمها مُحافظةً على ثوابتها الدينية وهو ما عبّر عنه سمو ولي العهد من خلال تأكيده على الخصوصية الدينية للدولة الأمر الذي يستحيل معه إنشاء دور عبادة علنية لغير الدين الإسلامي.
وترفض المملكة بشكل قاطع فرض أي وصاية على نظامها القضائي أو الأحكام الصادرة عن محاكمها، وكما أنها تحترم قضاء الدول الأخرى فعلى الآخرين احترام قضائها.
الحق في علاقات متوازنة مع القوى العالمية
أظهر لقاء ولي العهد في قناة "فوكس نيوز" أن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المُتحدة الأمريكية مُهمة ومُفيدة للبلدين والمنطقة والعالم، وأسهمت خلال العقود الثمانية الماضية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال تعاون وثيق أسفر عن هزيمة أخطر تنظيمين إرهابيين (القاعدة وداعش).

كما أن للمملكة الحق في إقامة علاقات متوازنة مع جميع القوى في العالم، ولكن كانت ولا تزال الولايات المُتحدة هي الشريك الاستراتيجي الأهم، وتطوّر علاقات المملكة مع الصين (على سبيل المثال) لا يُمكن أن يكون على حساب أمريكا أو يقوّض الشراكة معها.
استقرار أسواق النفط
وشدد ولي العهد خلال اللقاء على أن المملكة مُلتزمة تجاه استقرار أسواق النفط، وقراراتها بخفض الإنتاج قائمة على مُعادلة العرض والطلب ولا تخضع لأي عوامل أو تأثيرات سياسية، ولا نية لديها لتسعير النفط بعملة غير عملة الدولار الأمريكي.
المشروع النووي السعودي
وبخصوص المشروع النووي الذي تطمح المملكة لبنائه فإنه ذو طابع سلمي، وسيتم الاستفادة فيه من مخزونات اليورانيوم الموجودة في أراضي المملكة، وموقفها ثابت وواضح تجاه خلو المنطقة من الأسلحة النووية بشكل قاطع.
مبدأ حل الدولتين
بخصوص القضية الفلسطينية فكان موقف ولي العهد واضحا خلال اللقاء، إذ أكد أن هذه القضية مهمة لمسألة التطبيع مع إسرائيل.
كما أن المملكة تسعى خلال مُباحثاتها مع الولايات المُتحدة الأمريكية لصيغة توافقية تُرضي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يقوم على مبدأ حل الدولتين لرسم مُستقبل جديد للمنطقة، وأي مُعالجة تُلغي هذا المبدأ ستُشكل خطرًا يُهدد أمن وسلم المنطقة.

وفي محور الحرب الروسية الأوكرانية، فإن علاقات المملكة مع الجميع تجعلها في موقف أقوى ووسيطًا موثوقًا للتوسط في الصراعات، وهذا ما تعمل عليه من خلال اتصالاتها بالروس أو الأوكرانيين وغيرهما، أو انفتاحها على مجموعة بريكس التي لا تُمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأمريكا أو الغرب.
المملكة ترحب بالنقد
أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنمو الاستثمار والاهتمام الرياضي في السعودية، وردَّ على الاتهامات بـ"الغسيل الرياضي" من خلال اللقاء أجرته معه قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بقوله: "إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة فسأستمر في ممارسة الغسيل الرياضي".
ويعكس ذلك أن المملكة تُرحب بالنقد ولا تخشاه، والتقارير التي تتحدث عن خلاف ذلك غير دقيقة، كما أن استثمارها في الرياضة يأتي من أجل شعبها وليس لإرضاء العالم، والحديث عن مزاعم الغسيل الرياضي فكرة سخيفة.
تجاوز صراعات الماضي
بخصوص القضايا الإقليمية، كان ولي العهد واضحا في الرد على أسئلة المذيع، حيث تؤمن المملكة أنه لا يُمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تدخل عهدًا جديدًا من التنمية والازدهار من دون تجاوز صراعات الماضي وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وهو ما يستدعي العمل على مُعالجة جميع القضايا المُهددة للأمن والسلم الدوليين؛ وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.
وتسعى المملكة أن يتحول الشرق الأوسط إلى منطقة تكون أولوية حكوماتها هي التنمية، والتعاون الاقتصادي، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهو نُهجٌ راسخ يعمل عليه سمو ولي العهد مع رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة.

كما أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك فُرصًا كبيرة لإقامة شراكات اقتصادية متكاملة بين دولها والتي يُشكل الشباب الغالبية العظمى من مجتمعاتها، وتزخر بموارد طبيعية ومواطنين ذوي قدرات علمية عالية، ويأمل سمو ولي العهد أن يأتي اليوم الذي تواكب فيه دولها ما تشهده المملكة من تطورات.
فضلا عن ذلك، فإن أمن واستقرار المنطقة يُعد من أولويات قيادة المملكة وهو ما لا يُمكن تحقيقه دون مواصلة الحرب على تنظيمات التطرف والإرهاب التي تتغذى على إطالة أمد الأزمات والصراعات، وتحييد كل ما يُمكن أن يُدخل المنطقة في سباق تسلح نووي.

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