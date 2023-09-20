استنكار لاستقبال شرطة الاحتلال في مدرسة بالقدس: تبييض لجرائم الاحتلال برداء الإنسانية

وتأتي محاولات شرطة الاحتلال لتلميع صورتها للتغطية على جرائمها بحق الفلسطينيين في القدس، والأطفال منهم تحديدًا، بالزجّ بهم في المعتقلات، والاعتداء عليهم وتعذيبهم وحبسهم

منزليًا، وحرمانهم من التعليم وهدم منازل عائلاتهم.

وارتكبت شرطة الاحتلال جريمة قتل بحق شاب مصاب بمرض التوحد قبل ثلاثة أعوام، عندما قتلت شرطة حرس حدود إسرائيل (مشمار جفول) شابًا مصابًا بالتوحد، بالرَّصَّاص، نتيجة عدم وقوفه عند حاجز تفتيش لها قرب باب الأسباط في القدس.



وحول الموضوع، يقول المختص في شؤون التعليم بالقدس، زيد القيق: "منذ بداية الاحتلال لمدينة القدس وإجراءات الأسرلة تمتد للسيطرة على جميع جوانب التعليم بدءًا من الكتب والمقررات الدراسية وصولا إلى الأنشطة اللاصفية التي عادة ما تحمل رسالة موجهة هادفة".

ويوضح القيق في تصريحات صحفية

أن

من "خلال الفيديو، نشاهد رجال الشرطة الصهيونية في زيهم الرسمي الذي يعتقلون فيه شبابنا وبناتنا ويحرسون قطعان المستوطنين، التي تدنس المسجد الأقصى، والجرافات التي تهدم بيوتنا، يدخلون مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة ليمرروا نشاطا لا صفيا يأملون من خلاله أن يجملوا صورة الإجرام الشُرطي الصهيوني التي يعرفها المقدسي جيدا".

ويشير المختص في شؤون التعليم بالقدس إلى أن "وزارة المعارف الصهيونية تعمل جاهدة على تجميل صورة المحتل في المدارس التي تشرف عليها، في محاولة لإيجاد ما تهدف له الخطة الخمسية وهو إيجاد المقدسي الجديد الذي يعتقد أنه أقلية عربية تعيش في الدولة ذات الأغلبية اليهودية: وذلك من خلال العديد من الإجراءات المماثلة لأسرلة التعليم".

وختم بالقول إن "المخزي في الأمر، هو استغلال شرطة الاحتلال لهذه الفئة من طلبتنا، وتحاول حكومة الاحتلال جاهدةً أن تجمل وجهها القبيح؛ بزيارة لفئة لا تستطيع أن تعبر عن رأيها".

من جهته، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، إن ""في مسعى منها وفي إطار مشروعها التهويدي في مدينة القدس، تعمل سلطات الاحتلال على ذر رماد العيون".

ويذكر الهدمي أن "هذه الشرطة التي ترافق مسؤولي البلديات من أجل هدم بيوت المقدسيين، والحجز على ممتلكاتهم، وتمكين المستوطنين من السيطرة على عقارات المقدسيين؛ تقوم بجلب الشرطة لهذه المدارس، بذات البزة العسكرية التي ترتديها وهي تؤدي جريمتها بحق المقدسيين".



مستطردًا بالقول إنها "تأتي بزيها العسكري، لتظهر قوات الاحتلال أنهم ودودين ويحبون الأطفال، ويساعدونهم، ويعلمونهم طرق الوقاية من الزلازل والحرائق وحالات الطوارىء".

ويؤكد أن "كل ما تفعله حكومة الاحتلال، هو من أجل كي الوعي لدى المقدسيين وتشكيك المقدسيين بأحقيتهم في الحصول على حريتهم واستقلالهم في مدينتهم".



وأردف: "واضح جدًا أن سلطات الاحتلال تستهدف التعليم بكافة جوانبه، المنهجية وغير المنهجية، وهذا الذي شهدناه، حينما توجهت شرطة الاحتلال إلى المدارس".

وأضاف أن "من المؤسف وجود ضعفاء النفس، ممن يقبلون على أنفسهم أن يكونوا جزءًا من عملية التهويد والتزوير والتزييف".

واستدرك أن "الاحتلال يعمل على تشويه أذهان أبنائنا، لتحويل صورة الاحتلال من الإجرام إلى الود والإنسانية، لتعمل من خلالها سلطات الاحتلال في إطار تهويد مدينة القدس".

وأكد الهدمي: "نحن نرفض هذه الإجراءات، ونرفض سلوك مدراء بعض المدارس، في استقبال شرطة الاحتلال المجرمة، التي تقوم بتنفيذ سياسات الاحتلال التهويدية والتهجيرية بحق مدينة القدس، وكل ما يأتي من الاحتلال سيىء ولا يمكن أن يغير وجهة نظرنا عن جرائمة".

وفي جريمة ممتدة لأذرع الاحتلال، يذكر أن المستوطنين قد قتلوا في العام 2014 الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير، من حي شعفاط بالقدس؛ خطفوه وعذبوه وأحرقوه وهو على قيد الحياة