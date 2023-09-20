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الشرطة تقبض على متهمين بارتكاب جريمة قتل في حوارة

9/20/2023 11:11:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / قبضت الشرطة، الليلة الماضية، على أشخاص مشتبه فيهم بقتل مواطن عثر عليه في بلدة حوارة، جنوب نابلس قبل بضعة أيام .

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه ومن خلال المتابعة للظروف التي أحاطت بجريمة القتل، تم تشكيل فريق من المباحث العامة ومباشرة إجراءات البحث والتحري، والتي شملت مناطق واسعة من محافظتي نابلس وسلفيت .

وأضاف ارزيقات أنه وبعد جمع الاستدلالات والأدلة الجنائية تم الاشتباه بثلاثة أشخاص بالضلوع في مقتل المواطن في بلدة حوارة وتم إلقاء القبض عليهم .

وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المشتبه فيهم الثلاثة لحين إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول .


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