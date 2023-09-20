الشرطة تقبض على متهمين بارتكاب جريمة قتل في حوارة
التاريخ
9/20/2023 11:11:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس /PNN / قبضت الشرطة، الليلة الماضية، على أشخاص مشتبه فيهم بقتل مواطن عثر عليه في بلدة حوارة، جنوب نابلس قبل بضعة أيام .
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه ومن خلال المتابعة للظروف التي أحاطت بجريمة القتل، تم تشكيل فريق من المباحث العامة ومباشرة إجراءات البحث والتحري، والتي شملت مناطق واسعة من محافظتي نابلس وسلفيت .
وأضاف ارزيقات أنه وبعد جمع الاستدلالات والأدلة الجنائية تم الاشتباه بثلاثة أشخاص بالضلوع في مقتل المواطن في بلدة حوارة وتم إلقاء القبض عليهم .
وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المشتبه فيهم الثلاثة لحين إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول .
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