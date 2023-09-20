بعد اعتدائهم على دبلوماسيين: الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين

بعد اعتدائهم على دبلوماسيين: الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين
التاريخ
9/20/2023 11:11:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / هاجم مستوطنون مسلحون، اليوم الأربعاء، وفدا دبلوماسيا أوروبيا خلال جولته في تجمع وادي السيق البدوي المهدد بالتهجير القسري، قرب بلدة دير دبوان شرق رام الله.
وأفادت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية التي نظمت الجولة، بمشاركة دبلوماسيين من 10 دول من الاتحاد الأوروبي، بأن مستوطنين مسلحين هاجموا المشاركين في الجولة والمواطنين الفلسطينيين الذين يقطنون في التجمع الذي يصنف ضمن المنطقة المسماة "ج".
وأضافت المنظمة أن الوفد واصل طريقه إلى بلدة الطيبة التي تقع في المنطقة المسماة (ب)، تفاديا لأي مواجهة مع المستوطنين، إلا أنهم واصلوا مطاردة الوفد إلى داخل بلدة الطيبة، ورفع أحدهم سلاحه تجاه الوفد، مهددا بإطلاق النار صوبهم.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه خلال جولة دبلوماسية للتجمعات الفلسطينية في المنطقة "ج" المهجرة أو المهددة بالتهجير، تعرض دبلوماسيون أوروبيون وآخرون، لمضايقات عنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
وأضاف الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في منصة "x"، "نكرر قلقنا إزاء عنف المستوطنين المتفاقم، وندعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين العنيفين، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال".
بدورها، أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء نقص البنية التحتية وعنف المستوطنين والتهديد بالترحيل القسري للتجمعات البدوية في المنطقة "ج" شرق رام الله.
وقالت ممثليتها في رام الله في تغريدة لها "نذكّر بمسؤولية إسرائيل القانونية عن ضمان سلامة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة".
ويتعرض المواطنون في تجمع وادي السيق لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تهجيرهم وتهويد المنطقة
MENAFN20092023000205011050ID1107110130
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