الغرفة التجارية العربية البرازيلية تُشَكِلْ لجنة الحوكمة

ساو باولو – أطْلَقَتْ الغرفة التجارية العربية البرازيلية يوم الثلاثاء 19 أيلو / سبتمبر في مقرها في مدينة ساو باولو (الصورة أعلاه) لجنة الحوكمة والإمتثال (وتعني حالة الالتزام بالقانون واللوائح والمعايير). إن الهدف من هذه اللجنة هو اقتراح طرح مناقشة المواضيع ذات الصلة بإدارة الشركات مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية المتعلقة بالحوكمة (ESG بالانكليزية), وتحسين الضوابط والتقارير المالية.

جبور وسيمونوويكز وجارديم وحنون وفرناندا: أحد الأحداف هو تبادل التجارب والخبرات بين الشركات البرازيلية والعربية

وقد شارك في الاجتماع الأول للجنة الحوكمة والامتثال كل من وزير العدل البرازيلي السابق توركواتو جارديم (2017 -2018), ورئيس لجنة العلاقات الدولية لنقابة المحامين البرازيليين في ولاية ساو باولو(OAB) لويز كارلوس سيمونوويكز, والمحامي ريناتو جبور, و نائب الرئيس للشؤون الإدارية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية دانيال حنون, بالاضافة لموظفي الغرفة وشركات ومكاتب المحاماة المدعوين.

وقد أكد سيمونوويكز قائلاً:“إن الشركات البرازيلية تواجه صعوبة في تلبية معايير الحوكمة وأن اللجنة قد تكون نوعاً من أشكال الدعم لتلك الشركات الراغبة في وضع تدابير الإدارة واحتواء المخاطر وتحديد أولوياتها قيد بشكل عملي. إن الشركات بحاجة لخطة وهذا جزء من مفهوم مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية للحوكمة الـ ESG”.

أما وزير العدل السابق توركواتو جارديم فقد أكد من ناحيته أنه قد لاحظ بأن العلاقة التي تؤسسها شركة ما مع المجتمع هي جزء من إدارتها وحوكمتها. حيث قال:” ففي وقتنا الحالي ليس دائماً ما يكون الآداء الاجتماعي (لشركة ما) ذو قيمة كبيرة كأسهما”.

أما المحامي جبور فقد أفادَ قائلاً:“ليس فقط لمنح ائتمان منخفض القيمة، ولكن حتى لمنح أي الائتمان، تتطلب البنوك أن يكون لدى الشركات حوكمة وميزانية عمومية وتوازن اجتماعي بالاضافة للطريقة التي ترتبط بها الشركات بالمجتمع من حولها”

ومن ضمن المواضيع التي يتم بحثها ومناقشتها من قبل اللجنة مواضيع حوكمة الشركات والامتثال وإدارة المخاطر وسمعة الشركات وإدارة الفرص وأصحاب المصلحة وسلسلة القيمة والمظاهر الرسمية والشفافية والتواصل, بالاضافة لوضع استراتيجية لتنفيذ أجندة المعايير البيئية والاجتماعية للحوكمة ESG واتجاهات ومراجع آدائها. وسيتم دعوة الشركات الشريكة والعضوة في الغرفة التجارية العربية البرازيلية المتخصصة في المواضيع التي تشكل جدول أعمال اللجنة سواء كانت من البرازيل أو من الدول العربية.

ووفقاً لمديرة العلاقات المؤسسية في الغرفة العربية البرازيلية فرناندا بالتازار, فإن اللجنة تبحث أيضاً في تعزيز تبادل التجارب والخبرات في معايير الامتثال والحوكمة مع شركات من العالم العربي حيث قالت:“إن الهدف هو إحضار موضوع جديد وهام وقد اكتسب أهمية في البرازيل والدول العربية وخلق حوار بين المنطقتين. نريد إلى جانب ما قمنا به من الناحية التجارية إطلاق حوار حول هذه المواضيع.

أما نائب رئيس الغرفة للشؤون الإدارية دانيال حنون فقد أعرب من ناحيته أن هذه اللجنة من الممكن أن تشكل دليلاً توجيهاً أوإرشادياً للشركات المتوسطة والصغيرة قائلاً:“هناك صعوبة في تحديد مدى الامتثال والحوكمة في الشركات الصغيرة والتي تواجه صعوبة في تحديد مسارها وأهدافها من أجل القيام بالخطوة الأولى من أجل التطور”.