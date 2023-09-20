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وحدة التأمين تعيد طرح ممارسة أعمال التدقيق الداخلي والمخاطر

9/20/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن لجنة الشراء في وحدة تنظيم التأمين أعادت طرح الممارسة الخاصة بأعمال التدقيق الداخلي والمخاطر الخاصة بالوحدة، إثر عدم مطابقة عطاءات الشركات المتقدمة للممارسة فنيا واستبعاد أخرى، إذ طرحت الوحدة الممارسة التي أتاحت من خلالها إمكانية الحصول على وثائقها اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري، على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاثنين 2 أكتوبر المقبل.
جاء ذلك بعدما تقدمت للممارسة الأولى 5 شركات مختلفة، وأسفرت عملية فض العطاءات عن أن 4 شركات من المتقدمين عطاءاتهم غير مطابقة للمواصفات والشروط الفنية بناء على تعميم رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة، بينما تم استبعاد شركة واحدة فقط، وعليه قررت لجنة الشراء في الوحدة إعادة طرح الممارسة وحددت يوم الأحد 24 سبتمبر الجاري آخر يوم لتلقي طلبات التظلم.

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