وحدة التأمين تعيد طرح ممارسة أعمال التدقيق الداخلي والمخاطر

وحدة التأمين تعيد طرح ممارسة أعمال التدقيق الداخلي والمخاطر
التاريخ
9/20/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن لجنة الشراء في وحدة تنظيم التأمين أعادت طرح الممارسة الخاصة بأعمال التدقيق الداخلي والمخاطر الخاصة بالوحدة، إثر عدم مطابقة عطاءات الشركات المتقدمة للممارسة فنيا واستبعاد أخرى، إذ طرحت الوحدة الممارسة التي أتاحت من خلالها إمكانية الحصول على وثائقها اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري، على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاثنين 2 أكتوبر المقبل.
جاء ذلك بعدما تقدمت للممارسة الأولى 5 شركات مختلفة، وأسفرت عملية فض العطاءات عن أن 4 شركات من المتقدمين عطاءاتهم غير مطابقة للمواصفات والشروط الفنية بناء على تعميم رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة، بينما تم استبعاد شركة واحدة فقط، وعليه قررت لجنة الشراء في الوحدة إعادة طرح الممارسة وحددت يوم الأحد 24 سبتمبر الجاري آخر يوم لتلقي طلبات التظلم.
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