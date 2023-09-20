Thursday, 21 September 2023 07:59 GMT

النفط 4 مقاعد باللجان التنفيذية لـ مؤتمر البترول العالمي

9/20/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت وزارة النفط عن فوز وتزكية الكويت وللمرة الأولى بأربعة مقاعد مجتمعة في اللجان التنفيذية والتابعة لمؤتمر البترول العالمي للفترة بين 2023 و2026 في الانتخابات التي عقدت خلال الفترة من 16- 21 سبتمبر الجاري، بمدينة كالجاري الكندية على هامش اجتماعات الدورة الـ 24 لمؤتمر البترول العالمي المنعقد تحت مظلة مجلس البترول العالمي (WPC)، وذلك في إنجاز مرموق ورائد على مستوى العالم يثبت بكل فخر واعتزاز إمكانات وزارة النفط وكوادرها الوطنية الفنية بالمشاركة في أكبر المحافل والمنظمات البترولية العالمية.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي ان الفائزين بالمناصب الأربعة في اللجان التنفيذية لمؤتمر البترول العالمي هم: وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية م.خالد وليد الديين لمنصب لجنة البرنامج العلمي، وفي لجنة الشباب تم الفوز بمقعدين لكل من مهندس بترول- إدارة الحفر والإنتاج م.دلال العوهلي، ومهندس بترول مبتدئ - إدارة الاستكشاف والتطوير م.محمد الراشد، وفي اللجنة التنفيذية فاز بالمنصب الأستاذ في جامعة الكويت د.طلال البذالي بمنصب نائب الرئيس لشؤون التسويق.
وبهذه المناسبة، قال وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح ان الفوز بالمقاعد الأربعة يعتبر تتويجا لجهود حثيثة ودؤوبة من وزارة النفط في دعم الكوادر الفنية الوطنية لإبراز مكانة الكويت في المحافل والمنظمات البترولية الدولية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ورفع اسم الكويت عاليا في الأوساط النفطية العالمية.
وشدد على ان وزارة النفط حريصة على إعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها باعتبارها رأس المال الحقيقي للكويت.
وقالت وزارة النفط إن قطاع الشؤون الفنية في الوزارة يقع ضمن أهدافه الاستراتيجية تعزيز دور الكويت الفاعل في المحافل الدولية والمنظمات الدولية وبالأخص المجالس البترولية، حيث ان الأهداف المنشودة من ذلك هو إبراز إسهامات الكويت ومرئياتها الفنية والاستراتيجية في مجال الصناعة البترولية.
وحول المقعد الذي فازت به وزارة النفط في لجنة البرنامج العلمي في مؤتمر البترول العالمي، أشارت وزارة النفط الى ان الكويت حازت ثقة المجلس التنفيذي، وذلك في دورته القادمة 2023-2026 من خلال نيلها مقعدا في اللجنة التي تعد من أهم لجان المؤتمر الفنية، والتي ضمت اختيار 17 دولة من ضمنها الكويت من أصل 58 دولة، وذلك للعمل على دراسة وتقييم واعتماد المواد البحثية الفنية المقدمة من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض المواد العلمية للأوراق الفنية والبحوث المقدمة من قبل مختصي الجهات البترولية والبيئية والبحثية في الدولة، حيث ان فوز الكويت بهذا المنصب المهم سيدعم الموقف الكويتي لها خلال عملية تقييم البحوث وزيادة اعتماد إعداد البحوث المعتمدة للكويت من قبل المجلس، بالإضافة إلى ترشيح ممثلين لإدارة الجلسات الحوارية للمؤتمر في دورته القادمة.
وذكرت الوزارة انها نالت مقعدين في لجنة الشباب، وهذه اللجنة تعتبر من أهم لجان المؤتمر في تمكين واعداد الكوادر الشابة والتي ضمت اختيار 20 دولة، من ضمنها مقعدان للكويت من أصل 58 دولة نحو خلق بيئة نقل معرفة بترولية للكوادر الشابة.
وقالت «النفط» ان الكويت نالت ثقة المجلس التنفيذي في دورته القادمة 2023-2026 من خلال اختيارها عضوا في المجلس التنفيذي - شؤون التسويق، حيث تعد من أهم مناصب المؤتمر القيادية في تسويق المؤتمر وتقريب وجهات النظر بين الدول، حيث ضم اختيار 9 دول من ضمنها الكويت من أصل 58 دولة.
وأشارت وزارة النفط إلى أن الكويت تعد عضوا في مجلس البترول العالمي ضمن 58 دولة عضوا تمثل مختلف دول العالم، والذي يعقد مؤتمره السنوي كل 3 سنوات مع بداية كل دورة بمجلس ولجان جديدة له، والتي يصاحبها خلال كل دورة اجتماعات المجلس التنفيذي واللجان المنبثقة لكل من لجنة الشباب ولجنة البرنامج العلمي الفنية، حيث يمثل المجلس منصة للحوار المشترك بين القياديين والمختصين ممثلي الدول الأعضاء، والتي تهدف إلى تبادل أبرز الممارسات التكنولوجية واستعراض المرئيات وإسهامات الدول الأعضاء في المجال البترولي وصولا الى الأهداف المنشودة.
تجدر الإشارة إلى ان مجلس البترول العالمي (WPC) يعد إحدى المنظمات غير الحكومية، وذلك وفقا لاعتماد الأمم المتحدة، ويهدف المجلس الى تعزيز الإدارة المستدامة واستخدام الموارد البترولية في العالم لمصلحة الجميع.

MENAFN20092023000130011022ID1107110080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث